Trước đó, ngày 28/3, bệnh nhân nam (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh có nhiều bệnh nền gồm: Tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan siêu vi B đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì có triệu chứng chán ăn, sụt cân kéo dài 2 tháng.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, Ngày 25/6, PGS.TS.BS Thái Minh Sâm – Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kinh điển.

Sau hội chẩn, ekip điều trị đã tư vấn cho bệnh nhân và thân nhân về chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thận chứa bướu kèm lấy trọn chồi bướu trong tĩnh mạch bằng phẫu thuật nội soi.

Qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối bướu kích thước 7cm ở thận bên phải, có chồi bướu đi vào ở lòng tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi thành công lấy bỏ toàn bộ thận chứa bướu và mở tĩnh mạch chủ dưới lấy chồi với thời gian không chế tĩnh mạch chủ (tĩnh mạch lớn nhất trong cơ thể) là 25 phút.

Bác sĩ thực hiện ca mổ nội soi cho bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu - Ảnh: Công An Nhân Dân

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi đồng thời không có tai biến, biến chứng trong cũng như sau phẫu thuật. Quá trình hậu phẫu của bệnh nhân cũng phục hồi nhanh chóng, ít đau, sớm vận động bình thường và đã xuất viện vào ngày thứ 5 sau phẫu thuật. Tái khám sau 1 tháng và 3 tháng, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Công An Nhân Dân, PGS.TS.BS Thái Minh Sâm cho biết, ung thư thận là một loại ung thư đường tiết niệu thường gặp, chiếm tỷ lệ 2-3% trong tất cả các loại ung thư. Theo diễn tiến tự nhiên của bệnh, ung thư thận có thể phát triển tạo ra các chồi bướu trong lòng tĩnh mạch.

Nếu không điều trị, thời gian sống trung bình của người bệnh là 5 tháng và khi người bệnh được phẫu thuật cắt thận và lấy chồi bướu trong lòng tĩnh mạch thì tỉ lệ sống sau 5 năm trung bình là 64% (46-82%) theo báo cáo từ các y văn.

Trong y văn, 4-10% các trường hợp chồi bướu nằm trong tĩnh mạch chủ dưới và hiếm gặp hơn với 1% có thể lan đến buồng nhĩ tim phải.

Đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 50 ca phẫu thuật bướu thận có chồi bướu trong tĩnh mạch. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp trên đều được mổ mở lấy chồi. Và trường hợp của bệnh nhân nói trên là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật cắt thận và lấy chồi bướu trong lòng tĩnh mạch chủ bằng phẫu thuật nội soi kinh điển.

Bác sĩ tái khám cho bệnh nhân. Tình trạng của bệnh nhân hiện đã ổn định hoàn toàn - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

TS.BS Châu Quý Thuận - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Phẫu thuật cắt thận tận gốc và mở tĩnh mạch chủ lấy chồi điều trị ung thư thận từ lâu đã là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong Tiết niệu, trong đó phương pháp mổ mở được xem là cách tiếp cận tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu tiên bệnh nhân được phẫu thuật lấy chồi bướu tĩnh mạch hoàn toàn qua nội soi ổ bụng. Đây là phẫu thuật phức tạp đòi hỏi kĩ thuật và trình độ chuyên môn cao”.

Phẫu thuật nội soi với ưu điểm ít xâm hại giúp bệnh nhân phục hồi sớm sau mổ, chi phí tương đương với các phẫu thuật nội soi thông thường khác và nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.