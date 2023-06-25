Thường xuyên đi tất bẩn sẽ khiến đôi chân của bạn gặp nhiều 'hiểm họa' không chỉ riêng bốc mùi

Sức khỏe 25/06/2023 13:02

Đi tất bẩn không chỉ khiến chân có mùi khó chịu, thậm chí còn ngấm ngầm gây hại lên đôi chân những điều không thể ngờ tới.

Những nguy hại cho đôi chân nếu thường xuyên đi tất bẩn? 

Hôi chân

Theo tiến sĩ y khoa Wenjay Sung, mồ hôi tiết ra cùng với vi khuẩn, tế bào chết trên bàn chân sẽ gây ra mùi hôi đặc trưng trong tất bẩn.

Bàn chân bốc mùi có thể không phải là bệnh lý nhưng nó có thể gây ra sự khó chịu cho người xung quanh. Nếu bàn chân bốc mùi liên tục, bạn có thể thử xịt một ít chất khử mùi lên chân trước khi đi tất.  

Thường xuyên đi tất bẩn sẽ khiến đôi chân của bạn gặp nhiều 'hiểm họa' không chỉ riêng bốc mùi - Ảnh 1
Bàn chân bốc mùi có thể không phải là bệnh lý nhưng nó có thể gây ra sự khó chịu cho người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng chân

Tiến sĩ Sung cho hay các vi sinh vật trong tất bẩn không chỉ gây ra mùi mà còn có thể gây nhiễm trùng. Vi khuẩn Staphylococcus, nấm Trichophyton thường phát triển mạnh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt của đôi tất bẩn. Vì vậy, chúng rất có thể gây ra các bệnh nhiễm nấm da chân, nhiễm trùng do vi khuẩn, viêm mô tế bào.

Trong một số ít trường hợp, nhiễm trùng chân có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Các vấn đề về da

Mồ hôi, vi khuẩn trực tiếp bám vào da có thể gây kích ứng hoặc thậm chí làm hỏng da ở chân. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm các tình trạng như phồng rộp, phát ban, chàm, viêm da, lở loét.

Dị ứng

Đi tất bẩn là một trong những lý do gây ra tình trạng dị ứng. Bác sĩ Petrillo chia sẻ: “Bụi bẩn, chất gây dị ứng trong tất bẩn có thể gây ra tình trạng dị ứng, nhạy cảm cho da”. 

Thường xuyên đi tất bẩn sẽ khiến đôi chân của bạn gặp nhiều 'hiểm họa' không chỉ riêng bốc mùi - Ảnh 2
Bàn chân bị nổi mẩn và ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân không thoải mái

Đi tất bẩn sẽ khiến bàn chân trở nên không thoải mái, ngứa ngáy, khó chịu. 

Cần thay tất bao lâu một lần? 

Nếu tất mất độ đàn hồi, gót mỏng, mang không thoải mái thì nên loại bỏ ngay. Ngay cả khi không bị hư hỏng, nó vẫn cần được thay thế kịp thời sau 3 tháng sử dụng. Một số vi khuẩn bám trên tất lâu ngày rất khó loại bỏ bằng bột giặt thông thường.

Lời khuyên là bạn không nên đi một đôi tất quá 3 ngày, tốt nhất là nên giặt và thay mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh về chân mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của tất.  

Thường xuyên đi tất bẩn sẽ khiến đôi chân của bạn gặp nhiều 'hiểm họa' không chỉ riêng bốc mùi - Ảnh 3
Lời khuyên là bạn không nên đi một đôi tất quá 3 ngày, tốt nhất là nên giặt và thay mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nên giặt tất bao lâu một lần và giặt thế nào? 

Lời khuyên tốt nhất là nên giặt vớ mỗi ngày bạn nhé! Vùng bàn chân là nơi chứa nhiều vi khuẩn, việc vệ sinh vớ mỗi ngày tương tự như vệ sinh cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi.  

Thường xuyên đi tất bẩn sẽ khiến đôi chân của bạn gặp nhiều 'hiểm họa' không chỉ riêng bốc mùi - Ảnh 4
Nên giặt tất mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, không giặt chung với các loại đồ khác. Nên dùng loại xà bông thường hoặc bột giặt càng ít chất tẩy càng tốt, có thể giặt bằng máy hoặc bằng tay. Ở chế độ giặt máy, có thể để ở nhiệt độ dưới 40°C. Điều quan trọng là không được dùng nước tẩy trắng javen, vì sẽ làm mau hư vớ. Sau khi giặt, nên phơi vớ trong bóng râm chỗ thoáng mát, hoặc để dưới quạt trong vài tiếng đồng hồ vớ sẽ khô. Không được làm khô vớ bằng cách hơ trên lửa, để lên vật dụng nóng hoặc dùng bàn ủi, vì sẽ làm chảy vớ.

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