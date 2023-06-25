Theo thông tin ghi nhận từ báo Công Luận, bác sĩ Lê Thị Thanh Mai – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội, cho biết, khoảng 3 ngày trước khi vào viện bệnh nhân đau bụng vùng thượng vị và hạ sườn phải âm ỉ liên tục, tăng dần, điều trị ở tuyến trước không đỡ.

Sau đó, bệnh nhân được chụp CT ổ bụng cấp cứu thấy hình ảnh thủng tá tràng đoạn DII- DIII nghi ngờ do dị vật vỏ thuốc.

Qua thăm khám bác sỹ nghi ngờ có tình trạng viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng là một tình trạng cấp cứu ngoại bụng.

Ngay sau đó được mổ cấp cứu thấy dị vật là vỏ thuốc, khâu lỗ thủng tá tràng, lau rửa ổ bụng. Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật kịp thời.

Bệnh nhân 73 tuổi uống nhầm võ thuốc phải cấp cứu - Ảnh: Công Luận

Theo thông tin ghi nhận từ báo Công An Nhân Dân, bệnh viêm phúc mạc là bệnh lý xảy ra do phúc mạc bị viêm nhiễm vì nhiều nguyên nhân khác nhau từ nhiễm trùng ổ bụng hoặc từ nơi khác đến. Tuy nhiên, các triệu chứng thường bị che lấp ở bệnh nhân tuổi cao, đáp ứng miễn dịch kém. Quá trình chẩn đoán ở các bệnh nhân này rất khó, cần được thăm khám nhanh chóng, tỷ mẩn và chính xác nhằm giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên cẩn thận nếu nuốt phải dị vật: Vỏ thuốc, xương, tăm.. là các nguyên nhân dễ gây thủng tạng rỗng. Nếu phẫu thuật muộn có thể gây biến chứng viêm phúc mạc, suy đa dạng, thậm chí tử vong.

Bệnh viêm phúc mạc là bệnh lý xảy ra do phúc mạc bị viêm nhiễm vì nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Theo BS, trường hợp cụ bà khó chẩn đoán và đến Bệnh viện 108 ở giai đoạn muộn vào ngày thứ 4 của bệnh. Bác sỹ cũng đưa ra lời khuyên với các trường hợp nuốt phải các dị vật trên, nên được thăm khám bởi bác sỹ chuyên khoa, nội soi dạ dày hoặc chụp CT ổ bụng nếu cần.

Bệnh nhân được phát hiện sớm và theo dõi thường xuyên sẽ giảm thiểu nguy cơ biến chứng và tử vong có thể gặp phải.