Vì sao phụ nữ luôn bị 'phát tướng' sau tuổi 35 và cách giảm cân hiệu quả nhất là gì?

Vì quá béo, chị T. đối diện với bệnh mỡ máu lẫn gout. Chị hay cáu gắt vì luôn cảm thấy mệt mỏi. Dù chị mới 41 tuổi nhưng thân hình và chỉ số sinh học như người ngoài 60 tuổi. Bề ngoài cơ thể nặng nề, bụng trướng to, nếp nhăn trên da mặt ngày càng nhiều.

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, chị N.T. T. (41 tuổi, trú tại Quy Nhơn) đến khám tại Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vì béo phì. Chị T. nặng 100kg. Ngày trẻ, chị có vóc dáng gọn gàng. Sau khi sinh con, chị T. bắt đầu tăng cân và không kiểm soát được từ năm 35 tuổi.

Sau phẫu thuật một tháng, chị giảm 12kg, số đo ba vòng gọn gàng hơn. Chị T. cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng dần. Đi đứng thuận lợi, chị cũng tự tin hơn trước.

Chị T. đã nhiều lần giảm cân bằng ăn kiêng, tập thể dục nhưng không hiệu quả, giảm được 5 - 7kg rồi lại tăng trở lại nhiều hơn. Khi tìm tới bác sĩ, nữ bệnh nhân mong muốn thu nhỏ dạ dày giảm béo.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tình trạng béo phì đang trở nên báo động hơn. Béo phì là "sát thủ thầm lặng". Theo báo cáo mới của Liên đoàn Béo phì Thế giới, hơn một nửa dân số thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2035 nếu không có các hành động cụ thể.

Một bệnh nhân béo phì tới tư vấn giảm cân - Ảnh: VietNamNet

Phụ nữ sau tuổi 35 có khuynh hướng “phát tướng” bởi sự thay đổi nội tiết trong cơ thể, các vấn đề về hội chứng chuyển hóa, rối loạn đường, chất béo… Bên cạnh đó, họ thường gặp vấn đề rối loạn kinh nguyệt, lúc này lượng estrogen trong cơ thể cũng giảm đi khiến chất béo không phân giải được gây tích mỡ.

Việc tăng sinh mỡ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phụ nữ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của họ.

Cách giảm cân giành cho chị em sau độ tuổi 30

Đừng theo các chế độ ăn kiêng lỗi mốt

Đừng tin vào các xu hướng ăn kiêng lỗi thời hứa hẹn giảm cân nhanh chóng mà lành mạnh. Và thành thật mà nói, những người ở độ tuổi 30 là những người đầu tiên thuộc xu hướng ăn kiêng này. Họ không ngần ngại thử ngay cả những xu hướng ăn kiêng cực đoan buộc họ phải cắt giảm hoàn toàn một nhóm thực phẩm cụ thể. Nhưng những chế độ ăn kiêng này không giúp bạn giảm cân mà thậm chí còn dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Cắt giảm rượu và uống nhiều nước hơn

Có thể không cảm thấy sai khi uống 2-3 vại bia vào cuối tuần trong khi tán gẫu với bạn bè. Nhưng tiêu thụ rượu quá mức có thể dễ dàng phá hoại mục tiêu giảm cân của bạn. Rượu chứa rất nhiều calo và chất dinh dưỡng bằng không. Vì vậy, về cơ bản, uống rượu có thể làm tăng lượng calo hằng ngày của bạn. Thỉnh thoảng uống một chút cũng được, chỉ 1-2 vại bia thôi.

Giảm rượu uống nước nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thử nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn ngắt quãng có lợi hơn cho những người ở độ tuổi 30 so với những người lớn tuổi. Với tuổi tác, con người thường phát triển các bệnh như tiểu đường và các vấn đề về tuyến giáp.

Trong tình huống như vậy, không thực sự tốt nếu bạn ở trong trạng thái nhịn ăn trong một thời gian dài. Ăn chay giúp tăng cường trao đổi chất và giảm mỡ bụng. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa nhịn ăn với nhịn đói. Hai người khá khác biệt với nhau. Nhịn ăn có thể giúp bạn giảm cân trong khi nhịn đói có thể khiến bạn yếu ớt và làm chậm quá trình giảm cân.

Kiểm soát căng thẳng và lịch ngủ

Rào cản lớn nhất đối với những người ở độ tuổi 30 là kiểm soát mức độ căng thẳng và ngủ đủ 6-7 giờ mỗi ngày. Cả căng thẳng và mất ngủ đều có thể khiến bạn ăn quá nhiều vào những thực phẩm không lành mạnh và khiến bạn đi chệch hướng.

Để đạt được mục tiêu giảm cân, hãy tập thiền, tập thư giãn hằng ngày. Nó có thể giúp bạn giảm cân và thực hiện nó vào ban đêm cũng có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Di chuyển nhiều hơn trong ngày

Những người cố gắng giảm cân thường đánh giá thấp tầm quan trọng của hoạt động hằng ngày. Quả thực chạy trên máy chạy bộ và nâng tạ trong phòng tập là quan trọng, nhưng vận động cả ngày có thể giúp mục tiêu giảm cân của bạn nhanh hơn.