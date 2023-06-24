Chị T chia sẻ, trước đó chị không có bất cứ triệu chứng gì. Khi phát hiện mắc ung thư hạch chị T đã rất bất ngờ.

Theo thông tin ghi nhận từ Phụ Nữ Việt Nam, qua các kết quả khám, xét nghiệm, chị T được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ CKII Lâm Quốc Trung, Phó Trưởng khoa Hóa trị ung thư, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết ung thư hạch hay còn gọi là u lympho, ung thư hạch bạch huyết xảy ra khi tế bào bạch cầu lympho tăng sinh không kiểm soát. Ung thư hạch được chia làm 2 nhóm lớn: ung thư lympho và không lympho.

Chị T chia sẻ, trước đó chị không có bất cứ triệu chứng gì. Khi phát hiện mắc ung thư hạch chị T đã rất bất ngờ - Ảnh minh họa: Intetnet

Chảy mồ hôi nhiều là bệnh ung thư hạch - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2018, trên thế giới có 510.000 người mắc mới loại ung thư này, chiếm gần 6% tổng số ca bệnh ung thư và gần 250.000 người tử vong, chiếm 2,6% tổng số ca tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, có tới hơn 3.500 trường hợp mắc mới ung thư hạch và số người tử vong là 2.100. Ung thư hạch đứng hàng thứ 14 trong các loại ung thư tại Việt Nam.

Hệ bạch huyết là một phần trong hệ miễn dịch của cơ thể. Hệ bạch huyết gồm có hạch bạch huyết, mạch bạch huyết. Mạch bạch huyết có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và vi trùng.

Dấu hiệu ung thư hạch giai đoạn mới phát triển

Hầu hết những người bị ung thư hạch được phát hiện khi thấy có một hạch to, không đau ở cổ. Đôi khi, họ cũng có thể phát hiện hạch to ở vùng trên xương đòn, hoặc ở nách hay vùng bẹn. Ngoài ra, nếu các hạch sâu hơn thì có thể có biểu hiện các triệu chứng khác. Ví dụ, hạch ở sâu trong vùng ngực thì có thể gây ho, khó thở hoặc đau ngực.

Một số người cũng có thể có: Sốt, Giảm cân, Đổ mồ hôi

Triệu chứng của ung thư hạch là sốt, đỗ mồ hôi, giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Phòng bệnh ung thư hạch như thế nào?

Tuy rằng ung thư hạch là căn bệnh quái ác rất khó có thể chữa khỏi nhưng không vì thế mà bệnh nhân chủ quan và xem thường việc phòng ngừa. Cụ thể dưới đây là những khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa mà bệnh nhân và người thường nên phòng ngừa:

Điều tiết trọng lượng cơ thể

Béo phì chính là một yếu tố nguy cơ gây ung thư u hạch, vì thế bạn nên giữ trọng lượng cơ thể ở mức độ cho phép. Không nên để thừa cân béo phì dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Hạn chế tiếp xúc với hóa chất

Những loại hoá chất như thuốc huỷ diệt cỏ, benzen chính là một trong những nguy cơ chính gây nên việc phát triển bệnh ung thư máu, u hạch. Vì thế nếu đặc thù công việc bạn nên hạn chế tiếp xúc và mang đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang.

Tránh tiếp xúc bức xạ

Bức xạ cũng chính là nguyên nhân làm thay đổi thành phần trong máu, do đó hãy giảm thiểu thời gian tiếp xúc với các tia bức xạ có nồng độ cao hạn chế gây bệnh.

Ung thư hạch điều trị rất phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục đã được chứng minh có thể ngăn ngừa ung thư máu và không phải ngoại lệ. Vậy nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để sức khỏe của bạn được bảo vệ tốt nhất.

Chế độ dinh dưỡng

Bạn nên thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau quả và giảm tiêu thụ các chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, mỡ từ động vật. Nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, nguồn thực phẩm tươi sạch.

Khám sức khỏe định kỳ

Bạn nên chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để phát hiện sớm ra bệnh từ đó có biện pháp điều trị kịp thời. Phương Đông tự hào là một trong những bệnh viện tư nhân tiên phong trong lĩnh vực khám chữa bệnh với hệ thống máy móc hiện đại, trang thiết bị y tế phục vụ đầy đủ cho việc khám chữa bệnh tốt nhất.