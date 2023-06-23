Ngủ trưa đúng cách giúp não trẻ ra tận 7 tuổi nhưng nhiều người lại vô tình không biết

Sức khỏe 23/06/2023 16:24

Những giấc ngủ ngắn thường xuyên vào ban ngày có thể làm chậm quá trình co rút não, giúp người lớn tuổi giữ tinh thần minh mẫn.

Khi con người bước qua 35 tuổi, não co lại từ 0,2% đến 0,5% mỗi năm và thậm chí còn nhiều hơn sau 60 tuổi. Điều này có thể góp phần dẫn tới tình trạng suy giảm trí nhớ, nhận thức. 

Một nghiên cứu cho thấy những người có thói quen ngủ trưa có thể tích não lớn hơn nghĩa là não của họ co lại ít hơn theo thời gian. Do đó, họ có bộ não trẻ hơn trung bình từ 2,6 đến 6,5 tuổi.

Phân tích này dựa trên dữ liệu về kích thước não và thói quen ngủ trưa của hơn 35.000 người từ 40 tới 69 tuổi ở Anh. Mọi người được hỏi về tần suất ngủ trưa trong ngày (thường xuyên, đôi khi hoặc hiếm khi/không bao giờ) 

Ngủ trưa đúng cách giúp não trẻ ra tận 7 tuổi nhưng nhiều người lại vô tình không biết - Ảnh 1
Một nghiên cứu cho thấy những người có thói quen ngủ trưa có thể tích não lớn hơn nghĩa là não của họ co lại ít hơn theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, một số người hay ngủ trưa do các bất ổn sức khỏe như huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch khiến họ buồn ngủ hơn. 

Bởi vậy, để đảm bảo khách quan, các tác giả xem xét xu hướng gene suốt đời của mọi người đối với việc ngủ trưa thường xuyên. Điều này cho thấy rõ hơn liệu ngủ trưa có ảnh hưởng đến não hay không.

Tiến sĩ người Anh Victoria Garfield, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy, đối với một số người, những giấc ngủ ngắn ban ngày có thể là một phần bảo vệ sức khỏe của não khi chúng ta già đi. Tôi hy vọng các nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của những giấc ngủ ngắn có thể giảm bớt bất kỳ sự kỳ thị nào vẫn còn tồn tại xung quanh việc ngủ trưa”. 

Theo một khảo sát trước đây từ Vương quốc Anh và Hà Lan, hơn 1/4 số người trên 65 tuổi ngủ trưa trong ngày, 14% người trưởng thành từ 16 đến 64 tuổi có thói quen đó. 

Có bằng chứng cho thấy những lợi ích của một giấc ngủ ngắn từ 5 đến 15 phút. 

Những người thường xuyên ngủ trưa có khối lượng não lớn hơn có thể do những giấc ngủ ngắn cho phép mọi người ngủ đủ và ngon giấc, thông thường bị kém chất lượng hơn khi qua tuổi trung niên.

Giấc ngủ được biết rất quan trọng để bảo vệ não khỏi tác động của lão hóa.

Ngủ trưa không đúng cách gây hại như thế nào? 

Một giấc ngủ trưa dài sẽ không còn là giấc ngủ chất lượng nữa đâu nhé, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

 

Chính vì vậy, ngay bây giờ, hãy tập thói quen ngủ trưa đúng, điều độ để đảm bảo sức khỏe cho mình ngay từ hôm nay.

 

Ngủ trưa đúng cách giúp não trẻ ra tận 7 tuổi nhưng nhiều người lại vô tình không biết - Ảnh 2

Một giấc ngủ trưa dài sẽ không còn là giấc ngủ chất lượng nữa đâu nhé, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

  - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo nhiều nghiên cứu, giấc ngủ chỉ 5 phút không mang lại hiệu quả, khi bạn chỉ mới bắt đầu giấc ngủ chỉ vài phút và buộc phải thức dậy, sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh, cơ thể hồi hộp và khó tập trung lại cho công việc.

 

Một giấc ngủ 20-30 phút sẽ khác, giúp bạn đánh bay mệt mỏi, khơi lại tinh thần hứng khởi để tiếp tục chiến đấu với công việc.

 

Tuy nhiên, giấc ngủ từ 45 phút trở đi thì không còn là giấc ngủ tốt, và tác dụng ngược ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Một giấc ngủ quá dài sẽ khiến cơ thể bạn mệt mỏi hơn cả ngay khi không ngủ trưa và bạn có nguy cơ mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

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