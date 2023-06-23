Người đàn ông bị ấu trùng sán làm tổ trong não vì thường xuyên ăn món cực kỳ phổ biến

Bệnh kén sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung hương, có mức độ nguy hiểm rất cao, biểu hiện ban đầu là nhức đầu liên tục, nhức cả vùng đầu và có tính chất lan sang nhiều vùng khác. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể gặp phải những cơn động kinh nặng nhẹ khác nhau.

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, bệnh nhân tên T. vào Trung tâm Y tế Tân Sơn (Phú Thọ) ngày 23/6. Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh kết luận trong sọ não bệnh nhân có hình ảnh nang ký sinh trùng ( ấu trùng sán não). Bệnh nhân cho biết bản thân có thói quen ăn đồ sống như gỏi cá.

Điều trị sán não trước tiên là điều trị nội khoa bằng cách dùng thuốc Praziquantel hay Albendazol để làm chết ấu trùng sán. Trong lâm sàng nếu phát hiện kén sán dưới da thì bệnh nhân sẽ được chỉ định tiêm Flagyl vào nang sán. Những triệu chứng như đau đầu, động kinh sẽ được điều trị bằng thuốc giảm đau, thuốc chống động kinh...

Tuy nhiên, nếu kén sán quá lớn hay hoạt động của nó gây ra tình trạng tắc nghẽn trong hệ thần kinh khiến cho dịch não tủy lưu thông khó khăn, dẫn đến hội chứng tăng áp lực nội sọ thì điều trị nội khoa lúc này sẽ không hiệu quả, thay vào đó bệnh nhân sẽ có chỉ định phẫu thuật dẫn lưu não thất và lấy kén sán ra ngoài.

Điều trị sán não trước tiên là điều trị nội khoa bằng cách dùng thuốc Praziquantel hay Albendazol để làm chết ấu trùng sán - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng hơn cả là bệnh nhân cần phải đề phòng nhiễm bệnh bằng những biện pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiễm ấu trùng như:

- Giữ môi trường sống sạch sẽ

- Ăn uống hợp vệ sinh

- Ăn thức ăn đã qua chế biến kỹ và được nấu chín hoàn toàn.

- Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh

- Hạn chế thả rông lợn

- Nếu nuôi lợn thì phải tuân thủ những quy trình xử lý phân, hay ngăn cách địa điểm nuôi với môi trường sống.

- Tẩy giun sán định kỳ.