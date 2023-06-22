Lạm dụng thuốc nam để chữa gãy xương lại dẫn đến biến dạng cẳng tay

Sức khỏe 22/06/2023 20:54

Bị ngã ở Sơn La, gãy xương, người đàn ông tự băng bó, chữa trị bằng thuốc nam ở nhà dẫn đến biến dạng cẳng tay.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) mới đây tiếp nhận trường hợp người bệnh L.V.T., 46 tuổi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhập viện trong tình trạng 1/3 dưới cẳng tay phải sưng nề biến dạng, lệch trục chi, vận động cẳng tay phải hạn chế.

Theo lời kể của người bệnh, cách vào viện 2 tháng, người bệnh bị ngã chống tay phải xuống nền cứng và bị gãy xương quay tay phải. Tuy nhiên người bệnh đã không tới bệnh viện điều trị mà ở nhà tự bó thuốc nam.

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Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Chỉ khi tay phải biến dạng, đau nhức, hạn chế vận động, người bệnh mới đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn để khám và điều trị.

Tại đây, qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán: can lệch 1/3 dưới xương quay phải, chỗ xương gãy bị viêm sưng và chỉ định phẫu thuật chỉnh chục can lệch đầu dưới xương quay cho người bệnh.

Ca phẫu thuật thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, đỡ đau nhức, được các bác sĩ hướng dẫn các bài tập lấy lại vận động và đã xuất viện sau 7 ngày điều trị. 

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Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Thanh Niên, lương y Lê Văn Cảnh (phòng khám đông y Thiên Long, Q.5, TP.HCM), để sử dụng hiệu quả các loại thảo dược phải hiểu và dùng đúng cách. Nếu sử dụng không đúng về liều lượng, bộ phận dùng, cách sơ chế (loại bỏ độc tố), sao tẩm và bảo quản, thời gian uống thuốc… thì tác dụng sẽ không như mong muốn. Tốt nhất, bệnh nhân nên gặp thầy thuốc để được chẩn bệnh, kê đơn phù hợp. Hoặc muốn dùng theo kinh nghiệm dân gian thì phải tìm hiểu thật kỹ qua những người đã dùng có hiệu quả.

Thảo dược tuy không có tác dụng phụ nhưng sẽ có những độc tính cấp viễn. Ví dụ, một số thuốc có độc tính như cà độc dược, mã tiền, bã đậu... đều thuộc thuốc độc bảng A, rất nguy hiểm. Muốn sử dụng an toàn, người dùng phải sơ chế đúng cách để thuốc giảm bớt độc tính, đặc biệt những vị thuốc này luôn được quản lý chặt chẽ và thận trọng về mặt liều dùng.

 

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Thảo dược tuy không có tác dụng phụ nhưng sẽ có những độc tính cấp viễn - Ảnh minh họa: Internet

 

Những triệu chứng ngộ độc dễ gặp nhất khi sử dụng thuốc nam sai chỉ định theo lương y Cảnh là bệnh nhân đau đầu - chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn ói. Thường thì người bệnh sẽ thấy mệt mỏi yếu sức, da tím tái, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, hoặc nặng hơn có thể rơi vào trạng thái mơ hồ, nhiễm độc và tử vong. Ngoài ra, một số bệnh nhân do dị ứng với một hoặc nhiều vị thuốc nam, nên cũng không dùng được.

 

Lương y Cảnh khuyến cáo, thuốc nam, bắc chỉ an toàn và hiệu quả khi: dùng đúng thuốc (tránh nhầm lẫn giữa các cây thuốc có hình dáng tương đối giống nhau); dùng đúng liều, hoặc dùng liều từ thấp đến cao; dùng đúng bộ phận, vì mỗi bộ phận của cây thuốc có công dụng khác nhau; đúng cách sao thuốc (ví dụ: sao vàng hạ thổ để kiện tỳ, sao đen để cầm máu, tẩm rượu để dẫn thuốc vào gan; tẩm muối để dẫn thuốc vào thận…).

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