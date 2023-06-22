Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thông báo cứu sống thành công bé sơ sinh chỉ nặng 800g, suy hô hấp, nhiễm trùng máu và hoại tử ruột nghiêm trọng.
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Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, sinh non ở tuần thai 25, bé trai chỉ nặng 800 g, cử động yếu, thở rút lõm lồng ngực, tím tái, suy hô hấp nặng. Ngay sau sinh, bé được hồi sức ngay trong phòng mổ, rồi chuyển về điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Tại đây, bệnh nhi phải thở máy, bơm surfactant (chất ngăn ngừa xẹp phế nang, giúp chức năng phổi hoạt động ổn định), nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn.
Thời gian đầu, trẻ có chuyển biến tốt, đáp ứng với điều trị, lên cân. Tuy nhiên, khi được một tháng tuổi, bé xuất hiện tình trạng thoát vị bẹn nghẹt và hoại tử ruột.
Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên khoa Ngoại, Hồi sức sơ sinh, Gây mê hồi sức và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi để giải phóng khối thoát vị, khâu lỗ thủng ruột.
Bác sĩ chuyên khoa II Trương Lệ Thi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, cho biết đây là trường hợp non tháng, nhẹ cân nhất được phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt, hoại tử ruột tại bệnh viện.
May mắn, ca mổ diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, bé trai được chăm sóc tích cực và điều trị hơn 4 tháng. Trong quãng thời gian này, bé có thể tự thở, bú tốt, các phản xạ khá, nặng 3,4 kg. Bé được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.
Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VnExpress, trẻ sinh non phải đối mặt nguy cơ suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng, viêm ruột hoại tử, vàng da, xuất huyết não, phổi, tan máu, mù lòa, bại não..., giữ mạng sống đã khó, việc nuôi dưỡng còn khó khăn hơn.
Đến thăm Trung tâm chăm sóc và Điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến hàng loạt đứa trẻ sinh non bé nhỏ đang gồng mình chiến đấu với tử thần. Chúng chào đời khi còn quá nhỏ, có bé chỉ được ở trong bụng mẹ 6 tháng, có bé ra đời nặng 500 g nhưng tất cả đều đang cố gắng sống sót một cách kỳ diệu.
Thoát vị bẹn ở trẻ em là bệnh lý bẩm sinh, không tự hết. Thoát vị bẹn nghẹt cần phải được chẩn đoán và xử lý nhanh chóng vì trong khoảng 6-12 giờ đồng hồ, các tạng (ruột, mạc nối, buồng trứng, vòi trứng) bị nghẹt có thể hoại tử.
Biến chứng này có thể khiến trẻ viêm phúc mạc, tắc ruột... dẫn đến phải cắt bỏ phần hoại tử như đoạn ruột, mạc nối, buồng trứng, tử cung, thậm chí đe dọa tính mạng. Một số trường hợp có thể bị tổn thương tinh hoàn do mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép.
Trẻ bị thoát vị bẹn thường có một khối phồng căng cứng phía dưới bẹn, sờ đau. Do đó, khi phát hiện có khối phồng bất thường vùng bẹn, bìu, gia đình cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện khám để được kịp thời điều trị.