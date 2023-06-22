Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, sinh non ở tuần thai 25, bé trai chỉ nặng 800 g, cử động yếu, thở rút lõm lồng ngực, tím tái, suy hô hấp nặng. Ngay sau sinh, bé được hồi sức ngay trong phòng mổ, rồi chuyển về điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên khoa Ngoại, Hồi sức sơ sinh, Gây mê hồi sức và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi để giải phóng khối thoát vị, khâu lỗ thủng ruột.

Thời gian đầu, trẻ có chuyển biến tốt, đáp ứng với điều trị, lên cân. Tuy nhiên, khi được một tháng tuổi, bé xuất hiện tình trạng thoát vị bẹn nghẹt và hoại tử ruột .

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Lệ Thi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, cho biết đây là trường hợp non tháng, nhẹ cân nhất được phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt, hoại tử ruột tại bệnh viện.

Bé trai nặng chưa đến một kg phải phẫu thuật vì thoát vị bẹn nghẹt và hoại tử ruột - Ảnh: Zing News

May mắn, ca mổ diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, bé trai được chăm sóc tích cực và điều trị hơn 4 tháng. Trong quãng thời gian này, bé có thể tự thở, bú tốt, các phản xạ khá, nặng 3,4 kg. Bé được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VnExpress, trẻ sinh non phải đối mặt nguy cơ suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng, viêm ruột hoại tử, vàng da, xuất huyết não, phổi, tan máu, mù lòa, bại não..., giữ mạng sống đã khó, việc nuôi dưỡng còn khó khăn hơn.