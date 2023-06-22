Căn bệnh 'lạ' khiến cô gái sụt nhanh 15kg, ăn cháo nhưng vẫn mắc nghẹn

Sức khỏe 22/06/2023 16:06

Một cô gái 27 tuổi, tuột nhanh từ 55kg còn 40kg đáng ngại, ngoài ra thường xuyên mắc nghẹn dù chỉ ăn cháo, nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Người Lao Động, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh nhân là T.T.A.T. (27 tuổi, trú tại Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sút cân nhanh, nôn nhiều, nuốt nghẹn...

Người nhà bệnh nhân cho biết khoảng 2 tháng nay, chị bị nuốt vướng, nuốt nghẹn, ban đầu là nuốt khó khi ăn cơm, thậm chí ăn cháo cũng bị nghẹn, uống nước là nôn. 

Bệnh nhân đã đi khám và điều trị bằng nhiều loại thuốc ở một số cơ sở y tế nhưng không đỡ. Khoảng 10 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân không ăn uống được do cứ ăn vào lại nôn, lúc nào cũng cảm thấy ứ nghẹn, đau tức ở cổ họng, cơ thể suy kiệt nặng. 

Tại bệnh viện, dựa vào kết quả thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện thực quản bị giãn rộng, ứ đọng dịch và thuốc, lỗ tâm vị co bóp chặt. Hình ảnh X-quang cho thấy ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân nuốt nghẹn, nôn ngay sau ăn, cơ thể suy kiệt.

Căn bệnh 'lạ' khiến cô gái sụt nhanh 15kg, ăn cháo nhưng vẫn mắc nghẹn - Ảnh 1
Hình ảnh X-quang ứ đọng thuốc cản quang thực quản, co thắt tại vị trí tâm vị - Ảnh: Người Lao Động 

Theo bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân khi vào viện đã bị co thắt tâm vị mức độ nặng, sức khỏe suy kiệt do nôn nhiều, lâu ngày không ăn uống được gì. 

Lý do mắc bệnh co thắt tâm vị 

Việc thoái hóa các cơ thực quản hoặc các dây thần kinh điều khiển cơ được cho là nguyên nhân gây nên co thắt tâm vị. Vậy, các yếu tố tác động nói chung từ đâu?

Một số lý do được kể đến như:

- Do thói quen ăn uống của mỗi người, ăn quá nóng hoặc quá lạnh. 

- Quá nhiều glucid, ăn ít protein và vitamin nhóm B cũng là nguyên nhân gây co thắt tâm vị.

- Là biến chứng của một số bệnh như lao, giang mai, hoặc sốt phát ban,...

- Thuốc lá, bia rượu hoặc bị phơi nhiễm chất hóa học cũng là những yếu tố gây bệnh. 

Trước kia cách duy nhất để điều trị co thắt tâm vị là phẫu thuật cơ thực quản nhằm mở cơ thắt giữa thực quản. Tuy nhiên, ngày nay y học ngày càng phát triển, đã có nhiều phương pháp tiến bộ giúp điều trị hiệu quả mà dễ dàng hơn.

Căn bệnh 'lạ' khiến cô gái sụt nhanh 15kg, ăn cháo nhưng vẫn mắc nghẹn - Ảnh 2
Việc thoái hóa các cơ thực quản hoặc các dây thần kinh điều khiển cơ được cho là nguyên nhân gây nên co thắt tâm vị - Ảnh minh họa: Internet

Một số phương pháp điều trị có thắt tâm vị

Điều trị bằng thuốc

Một số thuốc có thể dùng cho những trường hợp nhẹ như: isosorbid nitrat 5 - 10 mg ngậm dưới lưỡi trước khi ăn, một số thuốc chẹn kênh calci có tác dụng làm giãn cơ thắt dưới giúp dễ nuốt như nifedipin. 

Chỉnh định: bệnh nhân lớn tuổi có chống chỉ định nong van hay phẫu thuật.

Điều trị bằng tiêm độc tố Botulinum:

Việc tiêm thẳng loại độc tố này vào cơ thắt thực quản giúp cơ thực quản dưới giãn mở, giảm thiểu trường hợp nuốt nghẹn.

Tuy nhiên, phương pháp này hiệu quả khoảng 30% các trường hợp kéo dài khoảng 1 năm.

Nong bằng bóng hơi

Đây là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến. Một bóng hơi có đồng hồ đo áp lực được đưa vào thực quản bằng máy nội soi. Sau đó bóng hơi được bơm căng giúp làm co giãn cơ thắt thực quản dưới. Tuy nhiên đây là phương pháp dễ xảy ra nhiều biến chứng như cơ thắt thực quản bị chảy máu, xé rách làm mất khả năng hoạt động,...

Căn bệnh 'lạ' khiến cô gái sụt nhanh 15kg, ăn cháo nhưng vẫn mắc nghẹn - Ảnh 3
Nong bằng bóng hơi là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bằng phương pháp phẫu thuật

Phương pháp này còn có tên gọi khác là phương pháp Heller. Nó được sử dụng thay cho hai phương pháp trên khi chúng không đạt hiệu quả trong quá trình điều trị. 

Bên cạnh đó việc tạo lập và duy trì một thói quen ăn uống hợp lý, lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng là điều cần thiết.

- Ăn thức ăn lỏng, vừa ấm, đủ calo, và nên chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần

- Nên ưỡn cổ ra phía sau khi nuốt, thở ra mạnh hơn để thức ăn dễ dàng đi xuống dạ dày.

- Hạn chế ăn vào buổi tối trước khi ngủ, tránh trường hợp bị trào ngược thức ăn. 

- Không nên uống nước quá lạnh hoặc nóng.

- Không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác khi mắc bệnh và đang trong giai đoạn điều trị.

- Hạn chế sử dụng một số loại gia vị như tỏi, hành trong chế biến thức ăn cho người bệnh.

 

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