Kỳ tích: Người đàn ông bị đâm thủng tim vẫn may mắn vượt qua 'cửa tử'

Sức khỏe 22/06/2023 09:01

Một người đàn ông bị đâm thủng tim, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật, cứu sống.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tiền Phong, ngày 21/6, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, vào 23h hôm trước, bệnh nhân tên Lê Hoàng P. (29 tuổi, quê quán Cà Mau) được đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, mất nhiều máu.

Ngực trái của bệnh nhân có vết thương thấu tim: Vết thương cơ tim 1cm chảy máu, tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim. Bệnh viện lập tức hội chẩn về ca bệnh, tiếp máu và tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho nam bệnh nhân này.

Kỳ tích: Người đàn ông bị đâm thủng tim vẫn may mắn vượt qua 'cửa tử' - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, mất nhiều máu - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnam Plus, trước đó nam bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 23h ngày 20/6 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch do vết đâm bên ngực trái, mất nhiều máu, tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim.

Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã hội chẩn nhanh, đồng thời tiếp máu cho bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. 

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, khâu lại vết thương trên tim, khâu phục hồi màng và xử lý dịch lưu khoang màng phổi, bệnh nhân được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực-chống độc để thở máy, theo dõi.

Đến sáng 21/6, tình trạng bệnh tiến triển tốt. Nam bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, huyết áp tốt và đang được theo dõi, điều trị tích cực, chăm sóc tại bệnh viện. 

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