Nam thanh niên 37 tuổi nổi hạch, sốt cao, được chẩn đoán mắc bệnh 'mèo cào' hiếm gặp

Sức khỏe 20/06/2023 22:10

Nam thanh niên nhập viên trong tình trạng sưng đau đầu ngón tay 3 bên phải; riêng vùng hố nách cùng bên tay bị mèo cắn có hạch sưng đau. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho rằng anh mắc bệnh ''mèo cào''

Theo thông tin ghi nhận từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, mới đây, các bác sĩ Khoa Nhiệt đới-Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị một ca bệnh  bị sốt và sưng hạch nách sau khi bị mèo cắn (bệnh mèo cào) hiếm gặp. Trường hợp này nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể gây biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Nam thanh niên 37 tuổi nổi hạch, sốt cao, được chẩn đoán mắc bệnh 'mèo cào' hiếm gặp - Ảnh 1

Vùng hố nách cùng bên tay của bệnh nhân bị mèo cắn có hạch sưng đau - Ảnh  Sức Khỏe & Đời Sống 

Theo đó, trước khi nhập viện khoảng 50 ngày, trong lúc bắt mèo của gia đình làm thịt, thanh niên 37 tuổi (trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị mèo cắn. Tuy nhiên, do chủ quan nên người bệnh không đến cơ sở y tế thăm khám.

Tại thời điểm khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân sưng đau đầu ngón tay thứ 3 bên phải; riêng vùng hố nách cùng bên tay bị mèo cắn có hạch sưng đau kích thước khoảng 3x2cm. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán nam thanh niên mắc bệnh mèo cào, theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng giảm đau, hạ sốt, kháng sinh theo phác đồ. 

Theo bác sĩ Phạm Công Đức-Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy: Đối với bệnh mèo cào, vi khuẩn hay gây bệnh cho người là trực khuẩn gram âm nội bào Bartonella henselae. Khi xâm nhập từ mèo vào cơ thể con người qua vết cào hoặc vết cắn, vi khuẩn sẽ tấn công hệ thống hạch bạch huyết của cơ thể người gây tình trạng viêm hạch tại chỗ.

Nam thanh niên 37 tuổi nổi hạch, sốt cao, được chẩn đoán mắc bệnh 'mèo cào' hiếm gặp - Ảnh 2

Nam thanh niên tỉnh Quảng Ninh bị bệnh mèo cào hiếm gặp - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống 

Bệnh nhân sẽ có biểu hiện sưng tấy, đau, đóng vẩy đen tại vị trí bị mèo cào, cắn hoặc liếm. Sau một thời gian vẩy bong nhưng vết thương không liền sẹo vẫn sưng, phù nề, các hạch bạch huyết gần vùng cắn có thể bị sưng to gây tình trạng sốt, chán ăn, nhức đầu kéo dài 2-5 tháng.

Bệnh này nếu được chẩn đoán đúng, người bệnh được dùng thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng sinh đặc hiệu kịp thời, tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định. Trường hợp phát hiện muộn, bệnh có thể biến chứng nghiêm trọng vào nội tạng gây tổn thương gan thận; biến chứng thần kinh gây viêm não, động kinh; biến chứng vào mắt gây mù lòa… ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của người bệnh. 

Nhiễm trùng do mèo cào (bệnh mèo cào) là bệnh gì?

Nhiễm trùng do mèo cào, hay bệnh mèo cào, là bệnh nhiễm trùng do vi trùng có trong móng của mèo. Nhiễm trùng lan tới hạch bạch huyết gần với vết cào nhất. Tuyến bạch huyết là các khối mô thuộc một phần trong hệ thống miễn dịch của cơ thể có tác dụng chống nhiễm trùng.

Bệnh do mèo cào khá hiếm. Đa số các trước hợp xảy ra khoảng thời gian đầu thu hay giữa mùa đông. 

Nam thanh niên 37 tuổi nổi hạch, sốt cao, được chẩn đoán mắc bệnh 'mèo cào' hiếm gặp - Ảnh 3

Bệnh do mèo cào khá hiếm. Đa số các trước hợp xảy ra khoảng thời gian đầu thu hay giữa mùa đông - Ảnh minh họa: Internet 

Những ai thường mắc phải Nhiễm trùng do mèo cào (bệnh mèo cào)?

Bệnh thường xảy ra ở trẻ em hoặc người trẻ tuổi. Khoảng 80% các trường hợp xảy ra đối với bệnh nhân dưới 21 tuổi, thường gặp nhất từ 3 đến 12 tuổi. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm thông tin.

Triệu chứng và dấu hiệu

Những dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng do mèo cào (bệnh mèo cào) là gì?

Triệu chứng thường xuất hiện vài ngày sau khi bạn bị mèo cào. Đầu tiên là có một khối nhô lên hình thành ở vết thương không kèm theo mủ. Sau 1 đến 3 tuần, tuyến bạch huyết gần khối u bắt đầu sưng. Sự sưng ở những vết cào này cho thấy số lượng bạch cầu (những tế bào chống nhiễm trùng) tăng và bắt đầu chống lại vi trùng. Có thể có Sốt nhẹ, mệt mỏi hay nhức đầu.

Có thể có các triệu chứng và dấu hiệu khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ .

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