Chơi đùa cùng bạn bé trai ngã từ độ cao 1,5m và vỡ đôi lá lách

Gia đình rất lo lắng nên đã đưa con tới cơ sở y tế địa phương để thăm khám. Sau khoảng 8 tiếng theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ chẩn đoán bé K. bị vỡ lách và cho chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật.

Theo thông tin ghi nhận từ Sức Khỏe & Đời Sống, chị Hoàng Thị Loan - người nhà bệnh nhi N.M.K (8 tuổi, trú tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), kể lại rằng khi đang chơi đùa với bạn ở vườn nhà, cháu K. bị ngã từ trên cây cao khoảng 1,5m xuống đất. Sau khi bị ngã cháu kêu đau, khó thở và nôn.

Ngay khi nhập viện Sản Nhi Bắc Giang, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại thăm khám lâm sàng và nhận thấy các chỉ số sinh tồn không ổn định: mạch nhanh 136 lần/phút, huyết áp thấp 66/30mmHg, da niêm mạc tái. Phần bụng chướng, nắn đau khắp bụng đau nhiều vùng mạn sườn trái, phản ứng thành bụng rõ. Sau siêu âm ổ bụng phát hiện có nhiều dịch tự do ổ bụng và hình ảnh đường vỡ lách khá rõ.

Với chẩn đoán trẻ bị vỡ lách trong chấn thương bụng kín, các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, tiến hành phẫu thuật kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.

Kết quả siêu âm cho thấy lá lách bị vỡ - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, tiếp đó, bác sĩ kiểm tra lá lách đã bị vỡ thành 2 phần, đường vỡ qua cuống lách không thể bảo tồn được nên đã quyết định cắt lách để cứu sống bệnh nhi. Sau phẫu thuật, huyết động bệnh nhi ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. 7 ngày sau, bé được xuất viện.

Lá lách nằm ở vị trí hạ sườn trái ổ bụng, có chức năng quan trọng giúp cơ thể chống nhiễm trùng và tạo tế bào máu, lọc các tế bào máu cũ... Vỡ lách hay chấn thương lách là trường hợp có thể gặp trong các ca chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.

Vỡ lách thường gây chảy máu trong ổ bụng, mức độ chảy máu tùy thuộc vào cơ chế chấn thương và độ vỡ nặng nhẹ.

Lá lách bị vỡ làm 2 phần, đường vỡ qua cuống lách nên không thể tiến hành bảo tồn - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, khuyến cáo cha mẹ cần hết sức cẩn trọng với trường hợp trẻ gặp chấn thương vùng bụng.

"Nếu trẻ bị chấn thương vùng bụng thì cần phải sớm đưa trẻ tới khám tại cơ sở y tế chuyên khoa Ngoại Nhi bởi có những trường hợp chỉ là vết bầm nhẹ bên ngoài hoặc không có vết bầm, không sưng như trường hợp cháu M.K nhưng tổn thương bên trong rất nghiêm trọng", bác sĩ Đại nói.