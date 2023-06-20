Chơi đùa cùng bạn bé trai ngã từ độ cao 1,5m và vỡ đôi lá lách

Sức khỏe 20/06/2023 11:18

Một bé trai khi chơi cùng bạn vã bị ngã từ độ cao 1,5m đã vỡ đôi lá lách, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ghi nhận từ Sức Khỏe & Đời Sống, chị Hoàng Thị Loan - người nhà bệnh nhi N.M.K (8 tuổi, trú tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), kể lại rằng khi đang chơi đùa với bạn ở vườn nhà, cháu K. bị ngã từ trên cây cao khoảng 1,5m xuống đất. Sau khi bị ngã cháu kêu đau, khó thở và nôn. 

Gia đình rất lo lắng nên đã đưa con tới cơ sở y tế địa phương để thăm khám. Sau khoảng 8 tiếng theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ chẩn đoán bé K. bị vỡ lách và cho chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật.  

Chơi đùa cùng bạn bé trai ngã từ độ cao 1,5m và vỡ đôi lá lách - Ảnh 1

BSCKI Phạm Văn Đại - Trưởng Khoa Ngoại thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống 

Ngay khi nhập viện Sản Nhi Bắc Giang, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại thăm khám lâm sàng và nhận thấy các chỉ số sinh tồn không ổn định: mạch nhanh 136 lần/phút, huyết áp thấp 66/30mmHg, da niêm mạc tái. Phần bụng chướng, nắn đau khắp bụng đau nhiều vùng mạn sườn trái, phản ứng thành bụng rõ. Sau siêu âm ổ bụng phát hiện có nhiều dịch tự do ổ bụng và hình ảnh đường vỡ lách khá rõ.

Với chẩn đoán trẻ bị vỡ lách trong chấn thương bụng kín, các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, tiến hành phẫu thuật kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ.

Chơi đùa cùng bạn bé trai ngã từ độ cao 1,5m và vỡ đôi lá lách - Ảnh 2

Kết quả siêu âm cho thấy lá lách bị vỡ - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, tiếp đó, bác sĩ kiểm tra lá lách đã bị vỡ thành 2 phần, đường vỡ qua cuống lách không thể bảo tồn được nên đã quyết định cắt lách để cứu sống bệnh nhi. Sau phẫu thuật, huyết động bệnh nhi ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. 7 ngày sau, bé được xuất viện.

Lá lách nằm ở vị trí hạ sườn trái ổ bụng, có chức năng quan trọng giúp cơ thể chống nhiễm trùng và tạo tế bào máu, lọc các tế bào máu cũ... Vỡ lách hay chấn thương lách là trường hợp có thể gặp trong các ca chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.

Vỡ lách thường gây chảy máu trong ổ bụng, mức độ chảy máu tùy thuộc vào cơ chế chấn thương và độ vỡ nặng nhẹ.

Chơi đùa cùng bạn bé trai ngã từ độ cao 1,5m và vỡ đôi lá lách - Ảnh 3
Lá lách bị vỡ làm 2 phần, đường vỡ qua cuống lách nên không thể tiến hành bảo tồn - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, khuyến cáo cha mẹ cần hết sức cẩn trọng với trường hợp trẻ gặp chấn thương vùng bụng.

"Nếu trẻ bị chấn thương vùng bụng thì cần phải sớm đưa trẻ tới khám tại cơ sở y tế chuyên khoa Ngoại Nhi bởi có những trường hợp chỉ là vết bầm nhẹ bên ngoài hoặc không có vết bầm, không sưng như trường hợp cháu M.K nhưng tổn thương bên trong rất nghiêm trọng", bác sĩ Đại nói.

Những bệnh về mắt vào mùa hè và cách chăm sóc cho 'cửa sổ tâm hồn' ai cũng nên biết

Những bệnh về mắt vào mùa hè và cách chăm sóc cho 'cửa sổ tâm hồn' ai cũng nên biết

Vào hè, dù trẻ em hay người lớn đều có thể mắt những căn bệnh về mắt vô cùng khó chịu, nếu không điều trị đúng cách thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thị lực suốt đời.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai té vỡ đôi lá lách cứu sống bé trai

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm