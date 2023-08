Đau mắt đỏ, còn gọi viêm kết mạc, là tình trạng viêm lớp màng trong suốt ở bề mặt nhãn cầu (lòng trắng). Đây là bệnh khá phổ biến và có thể lan rộng, bùng phát mạnh vào mùa hè do virus adeno, vi khuẩn hoặc các tác nhân gây dị ứng từ môi trường như gió, bụi, nước mưa.

Đau mắt đỏ, còn gọi viêm kết mạc, là tình trạng viêm lớp màng trong suốt ở bề mặt nhãn cầu (lòng trắng) - Ảnh minh họa: Internet

Chắp và lẹo mắt

Chắp và lẹo là bệnh thường gặp ở bờ mi, đều có đặc điểm chung gây phù nề, đau nhức ở mi mắt nên nhiều người lầm tưởng hai bệnh này giống nhau. Thực tế, lẹo là do vi khuẩn xâm nhập vào tuyến chân lông mi gây viêm nhiễm cấp tính. Chắp xuất hiện do có sự tắc nghẽn ống tuyến nhờn của mi mắt, vị trí thường ở xa bờ mi hơn so với lẹo.

Người bị lẹo thường sưng đỏ vùng mi mắt, ấn thấy đau bờ mi, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, cảm giác có dị vật ở mắt. Còn dấu hiệu chắp là sưng, đau, đỏ mắt, khó chịu ở bề mặt kết mạc của mi. Người bệnh tuyệt đối không tự ý nặn mụn, tra thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây tổn thương, để lại sẹo gây quặp mi.

Chắp và lẹo là bệnh thường gặp ở bờ mi, đều có đặc điểm chung gây phù nề, đau nhức ở mi mắt nên nhiều người lầm tưởng hai bệnh này giống nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ đục thuỷ tinh thể từ tia cực tím

Thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ mặt trời cộng thêm môi trường khói bụi ô nhiễm, khí thải chất độc hại làm tăng nguy cơ gây bệnh đục thủy tinh thể, thoái hoá điểm vàng ở mắt. Đây là cũng một trong những nguyên nhân gây giảm thị lực và mùa lòa phổ biến.

Giai đoạn sớm, bệnh có thể xuất hiện biểu hiện như mờ mắt, khó khăn khi lái xe vào ban đêm, cảm giác mắt như có màng che. Giai đoạn muộn có dấu hiệu rõ rệt hơn như màu sắc thủy tinh thể thay đổi, nhìn thấy chấm đen trước mặt, nhạy cảm hơn với ánh sáng, giảm nhận thức về màu sắc. Bệnh diễn tiến từ nhẹ đến nặng khiến người bệnh thường dễ bỏ qua, đến khi chuyển biến nặng mới đi khám.

Giai đoạn sớm, bệnh có thể xuất hiện biểu hiện như mờ mắt, khó khăn khi lái xe vào ban đêm, cảm giác mắt như có màng che - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc mắt vào mùa nắng nóng

Đeo kính râm bảo vệ mắt

Rất nhiều người đã từng phải nhập viện do giác mạc bị bỏng mỗi mùa hè và đây là lý do tại sao bạn nên chuẩn bị một chiếc kính râm có tác dụng chống tia UV và che được toàn bộ đôi mắt của bạn.

Nhiều người cho rằng kính tối màu mới có tác dụng ngăn chặn tia cực tím, nhưng thực tế là lớp phủ ngăn tia cực tím là giống nhau với bất kì màu kính nào.

Một chiếc kính với tròng mắt phân cực có thể sẽ thích hợp hơn kính râm thông thường đối với người làm việc ngoài trời nhờ tác dụng ngăn cản ánh sáng chói trực tiếp vào mắt.

Một chiếc kính với tròng mắt phân cực có thể sẽ thích hợp hơn kính râm thông thường đối với người làm việc ngoài trời nhờ tác dụng ngăn cản ánh sáng chói trực tiếp vào mắt. - Ảnh minh họa: Internet

Đeo kính bảo vệ mắt khi chơi thể thao hoặc bơi lội

Nhiều môn thể thao ngoài trời được ưa thích hơn vào mùa hè như bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, bóng ném,... và như những gì đã nói ở trên, bất cứ hoạt động ngoài trời nào có sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều cần đeo kính bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím. Hơn nữa, kính bảo vệ mắt còn có tác dụng giảm thiểu rủi ro nếu không may xảy ra chấn thương thể thao vùng mặt.

Hạn chế đưa tay lên mắt

Trong mùa dịch chúng ta luôn được khuyến cáo không đưa tay lên mặt tránh làm vi khuẩn từ tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng và gây bệnh. Vào mùa hè cũng vậy, khi các bệnh do virus, vi khuẩn ra tăng thì việc hạn chế đưa tay lên mặt và vệ sinh tay sạch sẽ thường xuyên sẽ giảm thiểu rủi ro mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, không khí,...

Hạn chế đưa tay lên mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nhỏ mắt bằng nước mắt nhân tạo hoặc thuốc bôi trơn mắt

Thuốc nhỏ mắt nhân tạo, thuốc nhỏ bôi trơn mắt đặc biệt hữu ích đối với người bị khô mắt hoặc kích ứng vào mùa hè. Tuy nhiên, người bị khô mắt hay kích ứng nên thăm khám bác sĩ trước khi tự ý dùng dung dịch nhỏ mắt dạng này, tránh những tương tác thuốc không mong muốn ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Có chế độ ăn uống khoa học

Vào mùa hè, nên ưu tiên chế độ ăn nhiều trái cây và các loại rau xanh giàu chất chống oxy hoá và carotenoid như cam, quýt, cherry, đu đủ, cà rốt, rau có màu xanh đậm, ớt chuông, các loại hạt, khoai lang,... giúp phòng tránh những tác hại do tia UV từ mặt trời gây ra.

Bên cạnh đó, cần tránh những thực phẩm cay nóng, chiên rán hay các loại đồ uống có cồn như rượu bia, thuốc lá,... có hại cho mắt nói riêng và sức khoẻ nói chung.

Uống đủ nước

Dưới tác động của nhiệt độ, mùa hè nắng nóng khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi hay mất nước, mất điện giải thông qua các hoạt động bài tiết. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, vào mùa hè, thậm chí bạn có thể bị mất nước và điện giải tới 3 lít/giờ và gây ra tình trạng rối loạn.