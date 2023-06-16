Cô gái thường xuyên ngứa dữ dội suốt 5 năm, đi khám mới biết nguyên nhân đến từ thú cưng

"Mỗi lần ngứa, tôi phải gãi ngay thì mới chịu được. Đi đâu tôi cũng phải mang theo vỉ thuốc dị ứng, thấy ngứa là phải uống ngay nhưng chỉ đỡ ngứa đi chứ không khỏi hẳn. Rất phiền toái", chị D. chia sẻ với bác sĩ Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội).

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamnet, chị D. (40 tuổi, Hưng Yên) đi khám trong tình trạng hay xuất hiện những cơn ngứa, nhiều vết trầy xước trên da, nhiễm trùng kèm nhiều vết ngoằn ngoèo như giun bò.

Trả lời khi bác sĩ hỏi về thói quen sinh hoạt, chị D. kể chị thích mèo nên nuôi 2 con mèo Anh lông dài 5 năm nay, rất thích ôm, hôn và cho chúng ngủ cùng.

Chị cho biết bản thân mình bị ngứa như vậy 5 năm nay, đi khám da liễu nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chị bất ngờ nhận chẩn đoán bị nhiễm ký sinh trùng. Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân D. có chỉ số Elisa dương tính với giun đũa chó mèo và bạch cầu ái toan tăng, kèm theo các triệu chứng dị ứng trên da.

Bệnh nhân được dùng thuốc điều trị bệnh đặc hiệu để giảm sự phát triển của ấu trùng và các triệu chứng ngứa. Sau một liệu trình, tình trạng ngứa của chị giảm dần.

Tổn thương lòng bàn tay và trên da của bệnh nhân nhiễm ấu trùng giun móc chó, mèo - Ảnh: VietNamNet

Một số bệnh nhân tưởng mắc bệnh da liễu, viêm da cơ địa với biểu hiện thường xuyên bị ngứa dữ dội, lở loét khắp người và phải chữa da liễu hơn chục năm mới biết mình nhiễm giun đũa chó, mèo từ thú cưng trong nhà.

Tiến sỹ Trần Huy Thọ - Phó giám đốc thường trực Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (thuộc Viện sốt rét Ký sinh trùng Công trùng Trung ương) cho hay đa phần, mọi người khi bị ngứa trong tiềm thức người bệnh thường nghĩ ngay tới các bệnh về da liễu và đi khám chuyên khoa da liễu, chuyên khoa dị ứng, miễn dịch nhưng điều trị bệnh không thuyên giảm.

Đáng lưu ý, có nhiều bệnh nhân điều trị da liễu tới 5 năm, 10 năm nhưng không khỏi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Đặng Văn Ngữ để khám thì phát hiện nhiễm ký sinh trùng từ chó, mèo.

Theo Tiến sỹ Thọ, nhiều người hiện nay nuôi thú cưng và có thói quen chơi cùng, ngủ cùng chó, mèo và coi những động vật nuôi trong nhà là những người bạn thân thiết. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiễm giun đũa chó, mèo tương đối cao. Người bị nhiễm giun đũa, giun móc từ chó, mèo thường tới viện trong tình trạng bị ngứa dữ dội, tổn thương, nhiễm trùng trên da đã nhiều năm và đã đi khám và điều trị một số bệnh viện chuyên khoa da liễu, miễn dịch lâm sàng nhưng bệnh không thuyên giảm.

Nhiều bệnh nhân phát hiện nhiễm ký sinh trùng từ chó, mèo - Ảnh: Vietnam Plus

Giun đũa chó, mèo chỉ là vật ký sinh ở chó, mèo. Khi vào cơ thể người, sẽ không có chu kỳ sinh sản nên không thể tìm thấy trứng hay ấu trùng của giun đũa chó mèo trong phân người mà chỉ có thể tìm thấy kháng thể của giun đũa chó mèo trong máu bệnh nhân kèm theo một số chỉ số bạch cầu ái toan tăng cộng với triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh. Phác đồ điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo được xây dựng theo phác đồ của bệnh viện xây dựng đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Theo bác sỹ Thọ, bệnh ngứa không gây nguy hiểm tới tính mạng con người nhưng gây ra khó chịu trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhiều bệnh nhân cho biết lúc nào cũng phải mang bên mình hộp thuốc dị ứng, thấy ngứa là phải uống ngay.

Để không bị nhiễm ấu trùng giun đũa từ chó mèo, bác sỹ Thọ khuyến cáo mọi người không nên ăn ngủ chung, ôm hôn chó mèo, nên vệ sinh sạch sẽ cho có mèo, bát đựng thức ăn, chất thải của chó, mèo nên xử lý và vệ sinh sạch sẽ. Người dân nên tẩy giun định kỳ cho thú cưng để giảm nguy cơ truyền bệnh ấu trùng giun đũa từ vật nuôi sang người, vì chúng có nguy cơ nhiễm các bệnh ký sinh trùng rất cao.