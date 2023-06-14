Người đàn ông bị nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' sau khi bị người thân cắn

Sức khỏe 14/06/2023 19:49

Một người đàn ông 52 tuổi, sống tại Mỹ, cố gắng ngăn chặn ẩu đã trong gia đình, sau đó ông bị người thân cắn vào đùi và nhiễm ''vi khuẩn ăn thịt người''.

Theo thông tin ghi nhận, ông Donnie Adams, 52 tuổi, sống ở bang Florida (Mỹ). Vào tháng 2.2023, ông đến dự một bữa tiệc họp mặt của các thành viên trong gia đình. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây!

Trong bữa tiệc, không may là có mâu thuẫn xảy ra và một vài thành viên trong gia đình lao vào đánh nhau. Ông Donnie đã chạy đến can ngăn. Một người vì mất bình tĩnh đã cắn vào đùi trái ông.

Vì cẩn thận, ông đã đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván và uống thuốc kháng sinh. Nhưng 3 ngày sau, đùi ông bắt đầu sưng đỏ, khiến ông không thể bước đi. Ông quay trở lại bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu ông phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chẩn đoán cho thấy ông Donnie đã bị viêm cân mạc hoại tử. Đây là loại nhiễm trùng hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, thường do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra. Nhiễm trùng sẽ phá hủy dần các mô cơ, cuối cùng gây tử vong. Do đó, bệnh còn được gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. 

Người đàn ông bị nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' sau khi bị người thân cắn - Ảnh 1
Người đàn ông ở Mỹ bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh: Thanh Niên 

Ông cũng cho biết nếu chủ quan và đợi thêm vài ngày nữa mới đi khám thì có thể nhiễm trùng đã lan đến bụng. Tình trạng này sẽ khiến ông bị sốc nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong.

Chẩn đoán nhanh, điều trị bằng kháng sinh và phẫu thuật kịp thời là những biện pháp quan trọng giúp ngăn nhiễm trùng. Ông Donnie đã phẫu thuật cắt bỏ các mô bị nhiễm trùng. Sau ca phẫu thuật, ông đã ngạc nhiên với lượng da thịt bị cắt bỏ.

Ông nằm lại bệnh viện 3 tuần mới được xuất viện. Người đàn ông tiếp tục được chăm sóc tại nhà và ước tính sau 6 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Nguyên nhân gây nên vi khuẩn ăn thịt người

Vi khuẩn ăn thịt người có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn, chúng còn sống trong ruột, cổ họng, trên da,… nhưng chúng không gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh. Vi khuẩn ăn thịt người có thể lây từ người này qua người khác nhưng với tỷ lệ không cao. 

Người đàn ông bị nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' sau khi bị người thân cắn - Ảnh 2
Vi khuẩn ăn thịt người có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn, chúng còn sống trong ruột, cổ họng, trên da,… - Ảnh minh họa: Internet

Những vết thương có nguy cơ cao có thể bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người là:

  • Vết xước hoặc vết cắt trên da.
  • Vết côn trùng cắn. 
  • Vết thương do tiêm chích ma túy.
  • Vết thương phẫu thuật. 
  • Vết bỏng.
  • Vết thương bị khô da nứt nẻ. 

Những người có hệ miễn dịch kém dễ bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như: 

  • Người uống nhiều rượu bia.
  • Sử dụng chất gây nghiện (thuốc lá, ma túy,..)
  • Từng bị bệnh thủy đậu.
  • Bệnh xơ gan.
  • Người bệnh tiểu đường.
  • Mắc các bệnh về tim mạch ảnh hưởng đến van tim. 
  • Bệnh phổi, bệnh lao.
  • Bệnh mạch máu ngoại vi.

Vi  khuẩn ăn thịt người thường gây bệnh ở các vị trị như: Cánh tay, bàn tay, bàn chân và cẳng chân. Tuy nhiên, vi khuẩn ăn thịt người cũng có thể gây tổn thương ở vùng đầu, cổ, bẹn,…

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