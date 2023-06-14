Cấp cứu người đàn ông bị lợn cắn dương vật và mất hết một bên tinh hoàn

Sức khỏe 14/06/2023 14:08

Trong lúc vào chuồng đỡ đẻ cho lợn, người đàn ông 70 tuổi không may bị lợn cắn vào dương vật mà bị hỏng một bên tinh hoàn.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chiều 13/6 cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu cho một nam bệnh nhân 70 tuổi (ở Thanh Hoá) bị mất gần như toàn bộ da dương vật và mất tinh hoàn phải do bị lợn cắn trong lúc vào chuồng cho lợn nái ăn và đỡ đẻ.

Tiến sĩ - bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã được cắt lọc làm sạch xử lý vết thương dương vật - bìu. Bên cạnh đó BS. Giang chia sẻ, bệnh nhân ít nhất phải chịu 2 cuộc mổ nữa. Trong đó bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật che phủ vùi da dương vật xuống da bụng. Sau 3 tháng các bác sĩ sẽ dùng các vạt da vùi để tạo thành da dương vật mới cho bệnh nhân. 

 

Cấp cứu người đàn ông bị lợn cắn dương vật và mất hết một bên tinh hoàn - Ảnh 1
Người đàn ông 70 tuổi bị lợn cắn đứt một bên tinh hoàn - Ảnh: Người Lao Động 

 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Giang cho biết có nhiều nguyên nhân gây tổn thương bộ phận sinh dục ngoài, nhưng tổn thương do súc vật cắn khá hiếm gặp. 

Nạn nhân bị tổn thương dạng này thường do tai nạn giao thông, do tai nạn ngã cao hay trong các cuộc thi đấu thể thao bị người khác đá trúng vào vùng bìu - dương vật; hoặc bị người khác cắn, cắt, giật đứt do thù hận, ghen tuông… 

Ở vùng nông thôn, tổn thương bộ phận sinh dục ngoài thường do chó, heo cắn như trường hợp cụ ông nói trên.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn lao động, chuồng trại phải có hàng rào ngăn đủ cao để hạn chế gia súc tấn công. Khi tiếp xúc trực tiếp với gia súc phải có bảo hộ lao động. 

Nếu không may bị chấn thương - vết thương bìu và dương vật, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa nam học để được xử trí kịp thời.

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