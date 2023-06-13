Sau đó các sĩ đã tiến hành phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo trẻ sau phẫu thuật ổn định, bé khoẻ, bú tốt. Gia đình được bác sĩ hẹn tái khám và sau 2 tháng tiến hành phẫu thuật lần 2 tạo trực tràng tạo hình hậu môn sau phẫu thuật trẻ ổn định hậu môn nhân tạo ra phân tốt và được theo dõi thêm chờ lịch phẫu thuật lần 3 đóng hậu môn.

Dẫn nguồn tin từ Sức Khỏe & Đời Sống, một trẻ sau sinh được phát hiện không có lỗ hậu môn qua thăm khám, kiểm tra và chẩn đoán các bác sĩ xác định trẻ bị dị tật bẩm sinh không hậu môn thể cao.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VnExpress, bác sĩ khuyến cáo gia đình cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề đại, tiểu tiện của bé sơ sinh. Bình thường, trẻ sẽ đi ngoài trong vòng 24 giờ. Nếu như quá 24 giờ, trẻ chưa đi ngoài phân su, cần có thăm khám của bác sĩ chuyên khoa.

Còn thai phụ cần đi thăm khám định kỳ tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên môn. Đặc biệt, việc sàng lọc trước sinh rất quan trọng, do quá trình này có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường như quai ruột giãn trong các lần siêu âm.

Trường hợp khác không có đường rò, lòng ruột sẽ bị gián đoạn hoàn toàn và tình trạng tắc ruột xảy ra (khoảng 10%).

ThS.BS. Nguyễn Thanh Sơn khuyến cáo, gia đình cần đặc biệt lưu ý đến trẻ sau sinh, nhất là vấn đề đại, tiểu tiện của trẻ. Bình thường trẻ sẽ đi ngoài trong vòng 24 giờ, nếu như quá 24 giờ trẻ chưa đi ngoài phân su thì cần phải có sự thăm khám của bác sĩ chuyên khoa.

Đối với sản phụ trong quá trình mang thai, thai phụ cần đi thăm khám thai định kỳ tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên môn. Đặc biệt, việc sàng lọc trước sinh rất quan trọng và có thể phát hiện được các dấu hiệu định hướng như các quai ruột giãn thường xuyên trong tất cả các lần siêu âm từ đó gia đình có thể chuẩn bị trước và bác sĩ sẽ có xử trí kịp thời ngay sau khi sản phụ sinh.