Người phụ nữ nhập viện nguy kịch do nghe lời thầy lang chữa đau chân tay bằng ong đốt

Sức khỏe 13/06/2023 09:10

Một người phụ nữ U50, có tiền sử đái tháo đường, thoái hóa cột sống được mách dùng ông đốt để giảm đau, hậu quả phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, vào ngày 12/6, theo tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp chị N.T.H (49 tuổi - Đông Anh - Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi đường máu cao, phù hai chân và có nhiều vết mụn mủ ở vùng bụng và cẳng hai chân.

Sau khi thăm khám và khai thác bệnh sử của bệnh nhân được biết người này mắc đái tháo đường - đa biến chứng, bị thoái hóa cột sống đi lại khó khăn. 

Người phụ nữ nhập viện nguy kịch do nghe lời thầy lang chữa đau chân tay bằng ong đốt - Ảnh 1
Tình trạng chân của bệnh nhân sau khi nghe theo thầy lang dùng ong châm để giảm đau - Ảnh: VTC News 

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, khoảng 1 tháng trước chị khi được mách dùng ong châm để điểu trị giảm đau. Gần đây người nhà của chị mời thầy lang đến dùng phương pháp này. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức chân tay, đi lại khó khăn vẫn không thuyên giảm.

Trước lúc nhập viện, người phụ nữ mệt mỏi, khó thở nên đã đi khám. Trên thăm khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm bác sỹ yêu cầu nhập viện do đường máu cao, nhiễm trùng da, với nhiều vết mưng mủ vùng bụng và hai chân do ong châm. Trên nền bệnh nhân đái tháo đường quản lý đường máu không tốt, khi nhập viện đường máu cao, nguy cơ nhiễm trùng, lâu lành vết thương, thâm trí hoại tử các vùng mưng mủ do ong châm là rất dễ xảy ra.

Bác sỹ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý điều trị triệu chứng bệnh bằng các biện pháp không được khoa học chứng minh.

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu

Thai phụ 23 tuổi ăn món 'lạ' bị ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, khó thở, phải đi cấp cứu

Thai phụ 23 tuổi, sau bữa cơm có món trứng cò, xuất hiện tình trạng ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân, thậm chí còn khó thở, gia đình phải đưa đi cấp cứu gấp

Xem thêm
Từ khóa:   thầy lang trị bệnh ong đốt nhập viện thoái hóa xương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm