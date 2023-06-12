Bình ga mini trong đống rác phát nổ khiến bé gái vỡ sọ

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, có 2 vết thương trên đầu, xì mô não ra ngoài, do dị vật xuyên sọ từ đỉnh đầu ra vùng chẩm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 11/6, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) - cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cho bệnh nhi D.M (5 tuổi, ngụ Bình Phước) bị bình ga mini phát nổ văng trúng người và đầu.

Theo thông tin ghi nhận từ Zing News, bác sĩ Doanh chia sẻ "Tại bệnh viện, hình ảnh cho thấy trẻ có vết thương xuyên thấu sọ từ đỉnh đầu xuống vùng chẩm, dập xuất huyết não, não nhiều dị vật. Bé được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm"

Khi đến TP.HCM, bé rơi vào trong tình trạng mê man, phải thở máy, da niêm nhạt. Vết thương trên đỉnh đầu chảy máu nhiều kèm mô não dập ra.

Tại phòng mổ, ê-kíp ghi nhận bệnh nhi bị vỡ sọ nhiều mảnh tại vị trí đỉnh đầu và chẩm, kèm nứt sọ, rách màng cứng. Não trẻ bị dập một đoạn dài theo quỹ đạo của vết thương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ làm sạch vết thương, lấy não dập và dị vật trong não, khâu vá phục hồi lại màng cứng. Dị vật được ghi nhận là các mảnh bể vụn của xương sọ.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, bệnh nhi được chuyển xuống phòng hồi sức, thở máy, an thần, sử dụng kháng sinh. Hiện tại, tri giác của bé có cải thiện hơn. Trẻ đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại phòng hồi sức.

Dị vật trong não khi chụp Xquang - Ảnh: Người Lao Động

Bác sĩ Doanh cho biết đây là một trong các trường hợp ít gặp bị tổn thương xuyên sọ do hoả khí được tiếp nhận tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bác sĩ cảnh báo phụ huynh, các gia đình có con nhỏ cần đảm bảo trẻ có khu vực vui chơi an toàn, dưới sự quan sát kỹ lưỡng của người thân. Ngoài ra, người lớn nên chú ý không vứt bừa bãi những dụng cụ có nguy cơ cháy nổ, sát thương.

Những nguyên nhân khiến bình ga mini cháy nổ:

Do chất lượng bếp gas không tốt

Cháy nổ bếp gas mini có thể đến từ nguyên nhân chất lượng bếp gas kém, sử dụng cụm van không đúng tiêu chuẩn như thân van không phải là kẽm đúc áp lực hoặc màng cao su, o-ring làm kín không phải làm từ cao su kỹ thuật chịu gas, có thể làm rò rỉ gas gây cháy trong quá trình sử dụng.

Do sử dụng bình gas mini cũ

So với bình gas mini mới thì bình gas mini cũ, sạc lại có nguy cơ cháy nổ cao hơn vì bình gas mới có tỷ lệ thành phần butan chiếm 95% trở lên so với propan nên ở nhiệt độ thường thì áp lực trong bình gas chỉ khoảng 2.5kgf/cm2. Còn bình gas sạc lại thì được chiết từ bình gas lớn, có tỷ lệ gas butan thấp, thành phần butan/propan là 50/50 hoặc 30/70 nên có áp lực cao (khoảng 6-7kgf/cm2).

Sử dụng bình ga mini cũ dễ gây cháy nổi - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bếp gas không đúng cách

Một nguyên nhân khác gây cháy nổ bếp gas mini chính là sử dụng thiết bị không đúng cách. Cụ thể:

– Gài bình gas không đúng cách, đầu bình gas bị lệch hoặc không khớp với cụm van, gây xì gas.

– Sử dụng bếp ở nơi có gió lùa, đặc biệt là hướng gió thổi táp ngọn lửa về phía bình gas.

– Sử dụng thêm các phụ kiện hoặc tự chế đồ dùng đặt lên bếp, gây tụ nhiệt lớn trong bếp.

– Sử dụng nồi, chảo có kích thước quá lớn, che ngang nắp đậy bình gas, gây tụ nhiệt làm nóng bình gas mini.

– Để bếp gas mini gần nguồn nhiệt lớn như bếp lò, máy sưởi, ngoài trời nắng nóng,…

– Dùng bếp gas để mồi than củi.