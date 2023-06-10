Gọn gàng đến cỡ nào thì cũng không nên vừa dậy đã gấp chăn, lý do khiến bạn sẽ phải bất ngờ

Sức khỏe 10/06/2023 21:30

Gấp chăn khi vừa mới thức dậy là một hành động sai lầm có thể gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe gia đình bạn.

Nhiều người ưa thích sự gọn gàng sẽ khá là khó chịu khi nhìn thấy chăn không được gấp ngay ngắn sau khi ngủ dậy. Sự thật là nếu ngủ dậy và gấp chăn ngay có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe gia đình. 

Ngay từ khi còn nhỏ, mọi người đều được dạy cần phải dọn dẹp giường ngay sau khi thức giấc. Rất nhiều lý do được đưa ra như giúp nhà cửa gọn gàng, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh cho trẻ.

Bởi vậy, sẽ rất nhiều người bất ngờ khi biết rằng gấp chăn, xếp lại gối ngay ngắn mỗi sáng có thể là một sai lầm. Việc để giường bề bộn thực tế không quá tệ như bạn tưởng bao lâu nay.

Theo các chuyên gia trên trang Expert Cleaning Tips, khi bạn vừa ngủ dậy, chăn gối vẫn còn nóng ẩm. Nếu chúng được gấp lại ngay sẽ tạo ra sự ẩm ướt giữa các lớp vải, tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn.

Khi ngủ, cơ thể con người bài tiết ra nhiều khí độc như CO2 và một số chất thải phát sinh qua hệ hô hấp, các lỗ chân lông và có tới 18 kg tế bào da chết được thải ra chủ yếu khi ta nằm ngủ... Và chăn, màn hay gối bạn sử dụng chính là nơi lưu lại những khí thải độc này nhiều nhất.

Gọn gàng đến cỡ nào thì cũng không nên vừa dậy đã gấp chăn, lý do khiến bạn sẽ phải bất ngờ - Ảnh 1
Không nên gấp chăn liền khi vừa thức dậy - Ảnh minh họa: Internet

Với việc để nguyên giường sau khi ngủ dậy, chăn gối sẽ được khô và không có chỗ cho các chất gây hại cho cơ thể bạn. Lời khuyên này chắc hẳn sẽ khiến cho những người lười và dậy muộn đỡ áy náy nếu không kịp dọn giường.

Bởi vậy, cách tốt nhất là bạn nên để nguyên chăn gối một lúc rồi mới giũ và gấp gọn. Nếu không kịp làm, bạn có thể để giường bề bộn một vài lần. Bạn cũng nên giặt vỏ chăn gối, quét dọn gầm giường theo định kỳ.

Nếu muốn tăng tốc độ thoát độc tố khỏi chăn màn, bạn nên để chăn lộn xộn, càng lộn xộn càng tốt hoặc bạn có thể lật ngược, giũ chăn màn, ra trải chúng ở vị trí cửa mở, có gió thổi qua, các khí, hơi tích tụ sẽ nhanh chóng tản đi rất nhanh.

Ngoài ra, để giữ cho chăn màn sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc, bạn cũng nên vệ sinh chăn màn, ga giường, gối nệm định kỳ, tối thiểu 1 – 2 tuần nên giặt tất cả các món đồ này 1 lần. 

Gọn gàng đến cỡ nào thì cũng không nên vừa dậy đã gấp chăn, lý do khiến bạn sẽ phải bất ngờ - Ảnh 2
Tối thiểu 1 – 2 tuần nên giặt tất cả các món đồ này 1 lần - Ảnh minh họa: Internet
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