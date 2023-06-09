Để điện thoại cạnh đầu giường, tác hại khôn lường ảnh hưởng sức khỏe

Hầu hết ai cũng mắc phải sai lầm khi để điện thoại gần đầu giường hay thậm chí là bên dưới gối nằm. Điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà nhiều người vô tình không để ý.

Trên chuyên trang Health, Giáo sư Mark Gurarie, đang giảng dạy tại Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe của Đại học George Washington (Mỹ), cho biết có nhiều lý do khiến bạn phải cân nhắc khi đặt điện thoại thông minh cạnh đầu giường ngủ. Cụ thể, để điện thoại trên đầu giường có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của chúng ta. Ánh sáng màn hình của điện thoại có thể là lý do khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại di động có thể gây ức chế quá trình sản xuất melatonin, loại hormone khiến chúng ta buồn ngủ. Thông thường, nồng độ melatonin sẽ tăng trước khi đi ngủ nhưng ánh sáng xanh sẽ ngăn chặn quá trình này. Một đánh giá công bố vào năm 2018 cũng chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại trong vòng 1-2 giờ trước khi đi ngủ sẽ tác động tiêu cực đến quá trình đi ngủ tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là với trẻ em.

Ngoài ra, chuyên gia Gurarie cũng nói thêm nguy cơ cháy hoặc bỏng vì sạc điện thoại qua đêm ngay cạnh đầu giường cũng là một lý do khác mà bạn nên cân nhắc. Không nên để điện thoại trên đầu giường khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet Một số ảnh hưởng từ sóng điện thoại lên cơ thể Đối với sức khỏe sinh sản Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Việc dùng máy tính xách tay kết nối với internet không dây rồi đặt gần cơ quan sinh sản có thể khiến cho chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Đối với não bộ Tác hại của sóng điện từ đến não bộ trên rất nhiều phương diện: rối loạn giấc ngủ, mất khả năng tập trung, rối loạn nhận thức, đau đầu, cáu gắt, chóng mặt, mất ngủ, bồn chồn, kích động,… Các nghiên cứu về mối nguy hại của điện từ chỉ ra rằng các chức năng sinh lý của cơ thể bị phá hủy là do tác động của trường điện từ đến các phần khác nhau của hệ thần kinh. Trong số đó, phản xạ của trường điện từ làm tăng kích thích hệ thần kinh trung ương và hiệu ứng cản của nó tác động đến cấu trúc của vỏ não. Để điện thoại trên đầu giường ảnh hưởng đến não bộ - Ảnh minh họa: Internet Một vài tác hại khác Bị suy giảm hàm lượng hormone: tiếp xúc với sóng điện từ trong thời gian dài và thường xuyên sẽ làm suy giảm nồng độ hormone steroid, thần kinh và insulin. Hệ lụy của điều này chính là tình trạng rối loạn nội tiết tố.

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