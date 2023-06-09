Vét sạch 100 hạch ung thư di căn ở cổ người phụ nữ ngoài 50

Sức khỏe 09/06/2023 09:04

Một bệnh nhân nữ 54 tuổi, phát hiện u tuyến giáp, bác sĩ tiến hành nạo vét 100 hạch ung thư di căn, bảo vệ dây thần kinh thanh quản.

Dẫn nguồn tin từ VnExpress, người bệnh cho biết có biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém, hay bị run tay, phát hiện u tuyến giáp, chỉ định mổ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và nạo vét hạch cổ di căn.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau 6h phẫu thuật, bác sĩ nạo vét được 100 hạch ung thư di căn, bảo vệ dây thần kinh thanh quản. Mẫu bệnh phẩm xác định là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, xâm lấn vỏ bao tuyến giáp.

Hiện, vết mổ khô, người bệnh ăn uống, nói chuyện bình thường.

Vét sạch 100 hạch ung thư di căn ở cổ người phụ nữ ngoài 50 - Ảnh 1
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy hạch ở cổ cho người phụ nữ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VietNamNet, ngày 7/4, thạc sĩ Nguyễn Tiến Bằng, Khoa Tai mũi họng thuộc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết 6 tháng trước, chị H. thấy xuất hiện khối u ở cổ. Người phụ nữ này vốn có bệnh basedow, là một dạng bệnh nội tiết phổ biến nhất hiện nay.

Sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tuyến giáp phức tạp, khối u lan rộng, đã di căn hạch cổ bên trái, xâm lấn vào khí quản, cần được phẫu thuật.

Trong ca mổ kéo dài gần 4 giờ, bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ di căn, bảo vệ được dây thần kinh thanh quản, tuyến cận giáp không có tổn thương thực quản và ống ngực. Tổng số hạch được nạo vét sau mổ là 90 hạch.

Sau phẫu thuật người bệnh ổn định, nói chuyện, đi lại và ăn uống bình thường, được xuất viện. 

Vét sạch 100 hạch ung thư di căn ở cổ người phụ nữ ngoài 50 - Ảnh 2
Ca mổ 4 giờ, bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ di căn, bảo vệ được dây thần kinh thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Thống kê của Globocan, ung thư tuyến giáp là một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới ở cả nam và nữ, khoảng 6,7 triệu ca mắc mới. Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ 9, khoảng 5.000 ca mắc mới mỗi năm.

Bác sĩ Bằng cho biết ung thư tuyến giáp ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện lâm sàng rõ ràng. Khối u to hơn có thể xuất hiện thêm triệu chứng như sờ nắn thấy khối u ở vùng cổ, khàn tiếng, ho kéo dài… Bác sĩ khuyên người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế để khám định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý về tuyến giáp.

Phương pháp điều trị bệnh là phẫu thuật, iốt phóng xạ, điều trị hormone, xạ trị từ bên ngoài, hóa chất, điều trị trúng đích. Phụ thuộc chủ yếu vào dạng ung thư, giai đoạn bệnh, tuổi và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ có chỉ định phù hợp.

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