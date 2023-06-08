Nữ sinh năm 2 ngưng tim đột ngột, bác sĩ nói gì về tình trạng đột quỵ nhiều ở người trẻ?

Tại Khoa hồi sức tích cực, qua thăm khám, các bác sĩ xác định em N. bị ngưng tim, nguyên nhân do bệnh tim mạch. Bệnh nhân hiện tỉnh táo, đã rút nội khí quản, huyết động ổn định, ăn uống tốt và đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực.

Dẫn nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, mới đây tại TP. Huế xảy ra sự việc em P.T.N., sinh viên năm 2, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang học ở giảng đường bất ngờ ngã quỵ. Phát hiện sự việc, các sinh viên trong lớp lập tức thông báo với giảng viên, phối hợp với tổ y tế nhà trường nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa N. đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngừng tim đột ngột là tình trạng mất chức năng tim bất ngờ, khiến một người đột ngột ngã quỵ, bất tỉnh và ngừng thở. Trong trường hợp này, tim ngừng đập, máu ngừng chảy lên não và các cơ quan quan trọng khác. 90% trường hợp ngừng tim xảy ra bên ngoài bệnh viện đều gây tử vong.

Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như chảy máu, sốc, mất cân bằng điện giải, bất thường cấu trúc tim, viêm cơ tim…

Điều trị ngừng tim đột ngột khá khó, nhưng dựa vào nguyên nhân từ đó thực hiện các biện pháp kiểm soát có thể giúp người bệnh tăng cơ hội sống. Ngừng tim có thể do hầu hết mọi loại bệnh tim gây ra. Nguyên nhân gây ngừng tim ở người lớn và trẻ nhỏ thường khác nhau.

ThS.BS Lê Vũ Huỳnh - Phó trưởng Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đột quỵ thường xảy ra ở người lớn tuổi nhưng thực tế có thể gặp ở bất cứ độ tuổi nào. Tỷ lệ người bị đột quỵ dưới 50 tuổi có xu hướng ngày càng tăng.

Có nhiều yếu tố dẫn đến đột quỵ ở người trẻ. Trong đó, sự dịch chuyển của xã hội theo xu hướng làm tăng các yếu tố nguy cơ đột quỵ là nhân tố chính. Tăng tiêu thụ rượu bia, sử dụng nhiều đồ ngọt, hút thuốc lá và lối sống ít vận động về thể chất dẫn đến tăng tỷ lệ các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu là các bệnh lý nền có thể gia tăng nguy cơ đột quỵ

Các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Các bước cấp cứu ngưng tim ngưng thở