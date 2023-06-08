Sau nhiều trường hợp nhiễm sán, nghiên cứu biến tiết lợn thành nước sạch cho người dân sử dụng

Một công ty ở Bỉ đã nghiên cứu thành công phương thức biến tiết lợn thành nước sạch để sử dụng, nhiều người hoang mang vì quá khó tin.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, một công ty Veos tại thị trấn Zwevezele thuộc tỉnh Tây Flanders của Bỉ chuyên sản xuất protein động vật cho ngành thực phẩm bằng cách chế biến máu và collagen thành bột chất lượng cao dùng trong các sản phẩm thức ăn của người và gia súc.

Phía đại diện công ty chia sẻ đã phải dùng số lượng lớn nước ngầm để làm sạch các bể chứa tiết lợn cỡ lớn. Nhờ khoản đầu tư 2 triệu euro vào trạm lọc nước hiện đại mà Veos đã có thể biến số lượng máu lợn tích trữ thành nước sạch có thể uống được.

Cách làm này giúp công ty Veos không tốn lượng lớn nước ngầm để làm sạch các bể chứa, mà còn thân thiện với môi trường. Để củng cố tham vọng phát triển bền vững và sử dụng nước ngầm ở mức phù hợp, công ty bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế.

Nước tinh chế từ máu lợn hoàn toàn có thể uống được. - Ảnh: Vietnam Plus

Theo nguồn tin ghi nhận từ Vietnam Plus, công ty Veos đã đầu tư 2 triệu euro (2,14 triệu USD) vào một trạm lọc máu động vật lấy nước làm sạch các bể chứa. Điều này giúp tiết kiệm tới 40% lượng nước ngầm.

Quy trình trên như sau: Đầu tiên, máu được cô đặc, sau đó được làm khô và hút chân không. Hơi nước thoát ra từ máu được ngưng tụ thành nước. Cách làm này giúp thu được không dưới 150.000 lít nước mỗi ngày. Nước này cuối cùng được tinh chế để làm sạch các bể chứa, nhưng hoàn toàn có thể uống được.

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