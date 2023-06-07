Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã thử nghiệm dùng dịch thể ciltacabtagene autoleucel để điều trị cho 419 bệnh nhân mắc bệnh đa u tủy không đáp ứng thuốc lenalidomide - một lại thuốc hóa trị thông thường hiện nay.

Dẫn nguồn tin từ Vietnam Plus, một nghiên cứu mới, do công ty dược phẩm Janssen và Legend Biotech USA (Mỹ) tài trợ, cho thấy điều trị một loại ung thư máu hiếm gặp bằng liệu pháp biến đổi gene của tế bào miễn dịch trong cơ thể của chính người bệnh giúp giảm 74% nguy cơ bệnh tiến triển.

Liệu pháp này lấy ra các tế bào T của bệnh nhân, biến đổi gene của chúng trong phòng thí nghiệm để chúng có những protein được gọi là các thụ quan mà khi đưa trở lại cơ thể bệnh nhân sẽ tìm diệt tế bào ung thư.

Kết quả lâm sàng cho thấy sau 16 tháng, ciltacabtagene autoleucel đã giảm tới 74% nguy cơ bệnh tiến triển so với các phương pháp điều trị thông thường.

Có 3 cách điều trị ung thư máu phổ biến:

Ghép tế bào gốc

Ghép tế bào gốc là truyền các tế bào máu khỏe mạnh vào cơ thể. Các tế bào gốc có thể được thu thập từ tủy xương, máu lưu thông trong mạch máu và máu cuống rốn.

Hóa trị

Hóa trị là sử dụng thuốc chống ung thư để can thiệp và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Đó là sự kết hợp của các loại thuốc. Điều trị bằng hóa trị có thể được chỉ định trước khi cấy ghép tế bào gốc.

Xạ trị

Xạ trị là phương pháp sử dụng các nguồn tia năng lượng cao (tia X hoặc các loại tia khác) để phá hủy tế bào ung thư. Bác sĩ thực hiện trị liệu xạ trị được gọi là bác sĩ chuyên khoa X-quang. Phương pháp thường được sử dụng nhất là xạ trị chùm tia ngoài, nghĩa là tia phóng xạ được chiếu từ bên ngoài cơ thể. Do AML được tìm thấy trong máu, nên xạ trị thường chỉ được sử dụng khi các tế bào ung thư bạch cầu đã lan đến não hoặc để thu nhỏ sarcoma tủy sống.

Cách phòng ngừa ung thư máu:

Không sử dụng các loại hóa chất độc

Thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất độc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ung thư máu phát triển. Hiện nay hóa chất thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, nông nghiệp như: benzen, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… Vì vậy nếu muốn phòng bệnh cần phải hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất ấy.

Hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại - Ảnh minh họa: Internet

Tránh tiếp xúc với các các bức xạ

Tiếp xúc với bức xạ có thể sẽ làm thay đổi các thành phần, cấu trúc ADN trong máu. Vì vậy nếu thường xuyên tiếp xúc sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư máu.

Những người làm trong các nhà máy hạt nhân, từng thực hiện xạ trị ung thư, công nhân linh kiện điện tử, sóng điện thoại… sẽ có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn người bình thường. Do vậy cần phải giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc với bức xạ để có thể phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Chế độ ăn uống hợp lý, khoa học

Rau xanh, các loại củ quả là những loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe con người. Việc ăn uống lành mạnh sẽ tránh được rất nhiều các loại bệnh trong đó có cả ung thư máu. Một chế độ dinh dưỡng được khuyến cáo là ăn những thực phẩm giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây giúp giảm tiêu thụ các chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Đồng thời có khả năng ức chế sự phát triển, ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư. Hạn chế bia, rượu, thuốc lá,... chất kích thích.

Ăn uống hợp lý giúp hạn chế ung thư máu - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên tập thể dục, thể thao

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), tập thể dục đều đặn thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ ung thư và ngăn ngừa được nhiều bệnh mãn tính khác. ACS khuyến cáo mỗi người nên tập ít nhất 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần.

Thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe

Thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp bạn có thể phát hiện ung thư máu ngay ở giai đoạn đầu của bệnh. Từ đó có các biện pháp điều trị kịp thời không để các tế bào ung thư phát triển và lây lan. Khuyến cáo mỗi người nên đi khám sức khỏe 6 tháng/1 lần để có thể phòng bệnh tốt nhất.