Các triệu chứng xuất hiện hậu COVID-19 và cách khắc phục

Kết quả nghiên cứu, được công bố trên JAMA, đã kiểm tra 37 triệu chứng trên nhiều vùng và cơ quan của cơ thể. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã áp dụng phân tích thống kê để xác định 12 triệu chứng mà một người mắc hậu Covid-19 rất có thể gặp phải.

Tiến sĩ Horwitz cùng các đồng sự đã nghiên cứu dữ liệu khảo sát từ 9.764 tình nguyện viên là người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Gần 90% đã bị mắc Covid-19. Một số đã hồi phục hoàn toàn, trong khi những người khác có các triệu chứng hậu Covid-19 - về mặt kỹ thuật được gọi là di chứng hậu cấp tính của nhiễm SARS-CoV-2 (PASC). Khoảng 23% những người tham gia nhiễm virus corona trước đó có biểu hiện phù hợp với định nghĩa hậu Covid-19.

Chúng bao gồm khó chịu sau khi gắng sức, mệt mỏi, sương mù não, chóng mặt, các triệu chứng tiêu hóa, tim đập nhanh, các vấn đề về ham muốn tình dục, mất khứu giác hoặc vị giác, khát nước, ho mạn tính, đau ngực và rối loạn vận động.

Dưới đây là những việc nên làm giúp bạn giảm thiểu triệu chứng hậu Covid:

Tập thở:

Những bài tập thở sẽ giúp bạn phục hồi chức năng phổi, giảm tình trạng khó thở. Do đó, bạn nên thực hiện đúng động tác, tập thở với mức độ vừa phải. Không nên nóng vội hoặc tập luyện quá sức như vậy sẽ khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn.

Ngoài ra khi bị ho kéo dài, bạn có thể tập ho có kiểm soát bằng cách thở chúm môi trong 5 - 10 phút. Động tác này có tác dụng đẩy đờm ra khỏi phế quản. Tiếp đó, bạn nên tròn miệng hà hơi từ 5 - 10 lần để tăng tốc độ đẩy đờm ra khí quản. Cuối cùng để đẩy đờm ra ngoài, bạn chỉ cần hít vào một hơi thật sâu, nín thở rồi ho liên tiếp hai lần.

Đi bộ:

Đi bộ là biện pháp vận động cơ thể nhẹ nhàng, giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất sau khỏi bệnh. Ban đầu bạn nên đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian hoặc luyện tập thêm những bài thể dục khác, đạp xe chậm,…

Đi bộ có thể giúp cơ thể cải thiện đề kháng chống lại hậu COVID-19 về lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng:

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là cách đơn giản giúp bạn nhanh hồi phục và tăng sức đề kháng. Do đó, bạn nên bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và protein như: trái cây tươi, rau có màu xanh đậm, cá béo, thịt nạc,…

Sau khi khỏi bệnh khả năng tiêu hóa còn kém, bạn nên chia nhỏ bữa ăn chính thành 3 - 5 bữa nhỏ để cơ thể hấp thu được toàn bộ. Đồng thời bạn có thể sử dụng thêm các loại thuốc hỗ trợ do bác sĩ kê đơn như: thực phẩm chức năng tăng cường tuần hoàn não, sản phẩm có tác dụng an thần,…