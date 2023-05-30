Bị chuột cắn nhưng chủ quan người phụ nữ nhiễm trùng huyết

Theo chia sẻ của bệnh nhân, cách vào viện khoảng 14 ngày, khi đang ngủ bệnh nhân bị chuột bò lên người 3 lần. Đang đêm, bệnh nhân dùng tay bắt chuột theo phản xạ tự nhiên thì bị chuột cắn vào cánh tay. Con chuột chạy thoát.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, bệnh nhân là bà Đ.T.C (55 tuổi, sống ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bị sưng phù cánh tay, đau nách, sưng chân, đau đầu, chóng mặt.

Đến ngày thứ 5, bệnh nhân sốt 40 độ C, đau đầu, nổi hạch tại nách, chân phù, đi ngoài, đặc biệt khu vực vết chuột cắn ở cánh tay đau nhức, sưng đỏ và có nhiều mủ xung quanh quanh.

Bị chuột cắn xước da, bà C chủ quan không đi viện thăm khám, 3 ngày sau khi bị chuột cắn, vết xước phồng lên như nốt bỏng.

Lo lắng bệnh chuyển nặng, người nhà đưa bà C tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ thăm khám, được chỉ định khám tại Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp. Các bác sĩ làm các xét nhiệm, chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô bào, nhiễm khuẩn huyết.

Sau khi điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, vết thương của bà C dần lành - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, sức khoẻ bà C đã tiến triển tốt, vết thương do chuột cắn khô, đỡ sưng và đang dần hồi phục.

Trong thời gian qua, rất nhiều trường hợp người dân khi ngủ không mắc màn (mùng) để chuột bò vào và cắn vào chân, ngón tay chảy máu. Một số người chủ quan xem thường không đi bệnh viện kiểm tra nên đã nhiễm bệnh từ chuột.

Vậy khi chuột cắn có gây bệnh gì không? Các bệnh có thể mắc khi bị chuột cắn:

- Bệnh sốt do chuột cắn là bệnh do động vật truyền sang người, thông qua các vết cắn, vết cào của các con vật thuộc bộ gặm nhấm, đặc biệt là chuột hoặc các con vật nuôi trong nhà (chó, mèo,...).

Dựa theo căn nguyên và các biểu hiện lâm sàng chúng ta có thể phân biệt:

- Bệnh Sodoku, được mô tả bởi tác giả người Nhật Bản, gây nên bởi Spirillum minus.

- Bệnh sốt Haverhill được mô tả bởi tác giả người Mỹ, gây nên bởi Streptobacillus moniliformis

- Nhiễm Hantavirus, là bệnh do chuột truyền qua chất thải như phân, nước tiểu, nước bọt của chuột. Người bệnh có triệu chứng như sốt cao, nhức đầu, mệt mỏi, hạ huyết áp, xuất huyết dưới da, tiểu ít, suy thận. Tỉ lệ tử vong khoảng 5% nếu không điều trị kịp thời.

- Bệnh dịch hạch (qua bọ chét).

- Uốn ván, là bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân do trực khuẩn Clostridium tetani gây nên, tỉ lệ lây từ chuột sang rất thấp.

Cách phòng tránh bị chuột cắn

- Để tránh bị chuột cắn cần ngủ mắc màn, chặn màn chặt để không cho chuột chui vào cắn.

- Nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh để đồ đạc ẩm thấp, bừa bãi làm nơi chuột trú ngụ, sinh sản.

- Không dùng tay không để bắt chuột.