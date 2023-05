Gặt lúa giữa trời nóng 40 độ C, người đàn ông bỗng nhiên co giật giữa cánh đồng - Chuyên gia chỉ cách xử trí khi bị say nắng, say nóng

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào ngày 22/5 vừa qua anh D. (41 tuổi tại Phú Thọ) được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu, truyền bù dịch, bù nước do mất sức và mất điện giải trong cơ thể. Đây cũng là ngày Phú Thọ và các tỉnh miền Bắc ghi nhận nền nhiệt độ tăng cao lên tới 40 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn.

Người đàn ông lên cơn co giật và ngất tại chỗ do bị say nắng nóng - Ảnh: VietNamNet

Các bác sĩ cho biết thời điểm nắng nóng gay gắt trùng vào đợt thu hoạch lúa, màu. Người nông dân thường hay gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, thậm chí là đột quỵ do nắng nóng. Do đó, bác sĩ khuyên người dân khi đi làm cần phải uống nhiều nước.

Trích thông tin từ báo điện tử VOV, BS. Đặng Hoàng Điệp, Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: "Say nắng, say nóng thường hay xảy ra vào mùa hè, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà say nắng say nóng còn có khả năng dẫn đến đột quỵ; nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong".