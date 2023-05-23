Người phụ nữ 58 tuổi suy hô hấp nặng khi bị kẹt đầu trong thang máy di chuyển thức ăn

Sức khỏe 23/05/2023 15:14

Một nữ bệnh nhân 58 tuổi suy hô hấp nặng vì kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn. Hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Dẫn nguồn tin từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, BSCKII Phạm Tùng Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết cơ sở y tế này vừa cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp do bị kẹt phần đầu cổ trong cánh cửa thang máy vận chuyển thức ăn.

Được biết, người bệnh là bà D.T.H., 58 tuổi, sống tại Bắc Giang kinh doanh cửa hàng ăn uống nên có sử dụng thang máy để vận chuyển đồ ăn. Ngày 21/5, thang máy hỏng nên bà H. gọi thợ về sửa.

Không may trong lúc bà H. nhìn vào trong buồng thang máy để xem tình hình sửa chữa thì bỗng thang rơi xuống trúng đầu, khiến phần đầu cổ bị kẹt vào cánh cửa thang.

Ngay sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Tại đây, tình trạng của người bệnh được các bác sĩ ghi nhận vô cùng nghiêm trọng: hôn mê, kích thích xoắn vặn, suy hô hấp, tím môi đầu chi, thở yếu, SPO2 88%, cùng phía trước cổ có vết hằn tím tái như bị dây thắt. Người bệnh được chẩn đoán hôn mê, suy hô hấp do tai nạn sinh hoạt.

Các bác sĩ đã bóp bóng qua nội khí quản, thở máy xâm nhập để kiểm soát hô hấp đồng thời chống sốc, bù dịch cho người bệnh. Người bệnh được làm các cận lâm sàng để đánh giá, tiên lượng tình trạng và tiếp tục theo dõi các chỉ số sinh tồn.

Người phụ nữ 58 tuổi suy hô hấp nặng khi bị kẹt đầu trong thang máy di chuyển thức ăn - Ảnh 1
Người phụ nữ 58 tuổi suy hô hấp nặng do kẹt đầu trong thang máy - Ảnh: Người Đưa Tin 

Theo thông tin từ VTV News, sau 10 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tự thở, được rút ống nội khí quản. Đến hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và dự kiến được ra viện vào chiều 22/5.

BSCKII. Phạm Tùng Sơn, Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết: Đây là một tai nạn hy hữu, hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Mọi người trong quá trình sinh hoạt, lao động cần hết sức cẩn thận, không đứng xem, đứng gần thang máy đang trong quá trình sửa chữa.

Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo: nếu gặp phải các trường hợp suy hô hấp do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động cần lập tức giải cứu người bị nạn và hỗ trợ hô hấp bằng hà hơi, thổi ngạt rồi đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

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