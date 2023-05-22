Người phụ nữ nguy kịch bị nghi nhiễm bệnh từ nghề giết mổ lợn

Sức khỏe 22/05/2023 21:00

Vào ngày 22/5, bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ Đ.T.P.N (40 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) vừa qua đã tiếp nhận bệnh nhân nữ Đ.T.P.N (40 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó  bệnh nhân có tiền sử đau khớp tay, chân và đau lưng nhiều, khoảng 1 tháng nay uống thuốc nam kèm theo thuốc giảm cân.

Hai ngày trước vào viện xuất hiện, chị mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, đau mạn sườn phải âm ỉ liên tục, có lúc đau quặn thành cơn. Sáng 7/4, người bệnh diễn biến nặng, tự điều trị tại nhà nhưng đến chiều không đỡ. Khoảng 21h cùng ngày, chị vào bệnh viện huyện cấp cứu, phát hiện suy chức năng gan, thận, tụt huyết áp nên được chuyển khoa Hồi sức Nội, Bệnh viện Quân y 103.

Đến 21h cùng ngày, người bệnh vào Bệnh viện huyện cấp cứu, phát hiện suy chức năng gan, thận, tụt huyết áp, Sau đó được chuyển vào khoa Hồi sức nội viện 103 vào rạng sáng 8/4 trong tình trạng: Sốc nặng, vật vã kích thích, da niêm mạc vàng, xuất huyết dưới da dạng mảng và nốt vùng ngọn chi, ngón cái bàn tay phải có vết thương 1cm đã liền mép nhưng còn sưng màu xanh tím, thở nhanh nông, nhịp tim không đều,...

Kết quả cấy máu lúc nhập viện dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus Suis), kháng sinh đồ nhạy cảm với kháng sinh đang sử dụng.

Sau 7 lần lọc máu liên tục kết hợp cùng với phác đồ điều trị khác, người bệnh dần dần qua cơn nguy kịch, biểu hiện lâm sàng cải thiện tốt, chức năng các tạng về ngưỡng bình thường. Người bệnh tiến triển tốt và được dự kiến ra viện sau 28 ngày điều trị.

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Hình ảnh bàn chân của bệnh nhân ngày thứ 2 nhập viện - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Theo ghi nhận từ Vietnamnet, các y bác sĩ cho biết bệnh liên cầu lợn được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là những vùng có chăn nuôi lợn. Thế giới đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm với tỷ lệ tử vong cao 17,5%. Ở Việt Nam, ca nhiễm đầu tiên vào năm 2003, sau đó được phát hiện ở nhiều nơi và ở tất cả các vùng miền trên toàn quốc. 

Bệnh có thể lây truyền qua người tiếp xúc với lợn bệnh hay lợn mang vi khuẩn qua các tổn thương, trầy xước trên da đồng thời qua người giết mổ, chế biến và ăn thịt lợn bệnh hay lợn mang vi khuẩn chưa được nấu chín thịt luộc tái, lòng lợn và nội tạng trần, tiết canh, nem chạo, nem chua…

Vì vậy, thói quen ăn tiết canh và những món ăn tái sống chưa được chế biến chín tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhiễm liên cầu lợn. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

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Nữ bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Vietnamnet
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Từ khóa:   giết mổ lợn gây bệnh bệnh truyền nhiễm bệnh nhân nguy kịch

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