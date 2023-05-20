Thật hư chuyện uống nhiều cà phê gây ung thư và 7 cách uống cà phê lành mạnh tốt cho sức khỏe

Sống khỏe 20/05/2023 07:40

Cà phê là thức uống giúp cho nhiều người có được một buổi sáng tỉnh táo và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, nhiều người đồn đoán rằng nếu uống cà phê quá nhiều có thể gây ung thu, thật hư sự việc này đã được chuyên gia kiểm chứng.

Theo Hiệp Hội Ung thư Hoa Kỳ  nghiên cứu được hiện tại không có bằng chứng nào chỉ ra uống cà phê dẫn đến ung thư như nhiều người đồn đoán. Vào năm 2016, nhiều nhà nghiên cứu tại tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kiểm định và chỉ ra cà phê không phải là ''thủ phạm'' gây ra ung thư vú, ung thư tuyến tụy hay thậm chí là các loại ung thư khác. Ngược lại uống cà phê còn giúp giảm rủi ro ung thư nội mạc và ung thư gan 

Tuy nhiên nếu uống cà phê quá nóng có thể dẫn đến rủi ro ung thư thực quản. Vì vậy, các chuyên gia khuyên không nên uống cà phê quá nóng vì nhiệt độ sẽ tăng rủi ro tổn thương vòm miệng và thực quản. 

Không thể phủ nhận cà phê là loại thức uống nổi tiếng nhất trên thế giới, cà phê dần trở thành ''thói quen'' buổi sáng của rất nhiều người, vì thế nên nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và chỉ ra 7 cách uống cà phê lành mạnh nhất mà ai cũng nên áp dụng để giảm thiểu nguy cơ bệnh 

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Uống cà phê quá nóng có thể gây ung thư thực quản và tổn thương vòm miệng -  Ảnh minh họa: Internet

Không uống cà phê sau 2 giờ chiều 

Không nên uống cà phê vào cuối ngày, nó có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Ngủ kém có liên quan đến tất cả các loại vấn đề sức khỏe. Vì lý do này, điều quan trọng là không uống cà phê vào cuối ngày. Hãy thay vào đó một tách trà, loại chứa ít caffeine hơn nhiều so với cà phê.

Không phải ai cũng nhạy cảm với caffein như nhau, và một số người có thể ngủ ngon ngay cả khi họ uống cà phê vào cuối ngày. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cải thiện giấc ngủ của mình, tránh uống cà phê vào cuối ngày có thể là một chiến lược hiệu quả. 

Cắt giảm đường, không trộn kem vào cà phê 

Đường và cà phê là bộ đôi song hành của rất nhiều người Việt khi thưởng thức, đường không làm giảm chất dinh dưỡng có trong cà phê nhưng sẽ tăng năng lượng cho bạn. Các chuyên gia Ẩm thực chia sẻ rằng, đường tinh chế thậm chí sẽ làm rối loạn lượng đường trong máu của bạn.

Có khá nhiều người Việt quen trộn kem tươi với cà phê để giảm bớt độ đắng, tuy nhiên đây không hẳn là cách hay. Bởi kem tươi chứa rất nhiều calo, hãy nhanh chóng thay đổi thói quen này bằng cách loại bỏ kem tươi hoặc thay thế bằng sữa ít béo để điều chỉnh calo cho hợp lý.

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Hạn chế cho quá nhiều chất tạo ngọt vào cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thêm sữa hạt vào cà phê 

Để giảm lượng calo, chất béo và đường trong tách cà phê của bạn, thay vì cho vào sữa nguyên chất, có thể có tới 150 calo và 8 gram chất béo, hãy chọn sữa hạt.

 

Sữa hạnh nhân là một trong những loại sữa thay thế tốt nhất vì chứa nhiều canxi, vitamin A và vitamin D hơn sữa nguyên chất thông thường. Hơn nữa, sữa hạnh nhân có ít calo hơn nhiều, thường chỉ khoảng 30 calo, ít chất béo và không có đường.

 

Thêm nghệ vào cà phê khi uống ấm 

 

Nghệ là chất chống ô xy hóa mạnh có đặc tính chống viêm. Nghệ còn là chất phụ gia hoàn hảo để hỗ trợ tiêu hóa với tách cà phê của bạn. Hãy thử thêm một nhúm nghệ vào tách cà phê của bạn, để tăng hương vị và sức khỏe.

 

Thêm một ít quế vào tách cà phê 

 

Quế là một loại gia vị ngon đặc biệt kết hợp tốt với hương vị của cà phê. Các nghiên cứu cho thấy quế có thể làm giảm lượng đường trong máu, cholesterol và chất béo trung tính ở bệnh nhân đái tháo đường. Nếu bạn cần một chút hương vị, hãy thử thêm một chút quế.

 

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Thêm một chút quê và cà phê cải thiện bệnh đái tháo đường - Ảnh minh họa: Internet

 

Chọn thương hiệu cà phê hữu cơ 

Chất lượng của cà phê có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào phương pháp chế biến và cách hạt cà phê được trồng. Nếu bạn lo lắng về hàm lượng thuốc trừ sâu trong quá trình sản xuất ra hạt cà phê, hãy cân nhắc mua hạt cà phê hữu cơ. 

Luôn rửa máy, vệ sinh phin sau mỗi lần dùng 

Bằng những hành động đơn giản nhất cũng có thể thay đổi hương vị cà phê thường ngày của mình. Sau mỗi lần pha cà phê, bạn hãy rửa máy bằng giấm và nước nóng để khử hết mùi. Làm như vậy, hương vị của những lần pha tiếp theo sẽ đậm đà hơn đồng thời tránh được nhiều vì khuẩn gây bệnh. 

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