7 loại rau vừa rẻ vừa có lượng canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương và hải sản lại còn ít thuốc trừ sâu

Sống khỏe 17/05/2023 15:45

Có đến 7 loại rau củ chứa nhiều canxi chẳng thua kém gì với hải sản hay nước hầm xương, đặc biệt ít thuốc trừ sâu rất thích hợp cho người già và trẻ nhỏ.

Khi nghĩ đến những thực phẩm có chứa nhiều canxi hay sắt thông thường người ta sẽ nghĩ đến thị đỏ hay nội tạng động vật. Tuy nhiên, trên thực tế có đến 7 loại rau củ chứa nhiều canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương, ngon bổ mà lại rẻ, ít thuốc trừ sâu người già hay trẻ nhỏ ai cũng ăn được. 

Rau dền 

Rau dền rất giàu khoáng chất như magiê, phốt pho, canxi và kali. Hàm lượng canxi của rau dền đặc biệt đáng chú ý, có rất ít loại rau nhiều canxi hơn rau dền. Rau dền đứng đầu trong danh sách các loại rau chứa nhiều sắc và canxi. Thực tế, trong 100 ml nước xương hầm ước tính chỉ có khoảng 33,5mg canxi, như vậy lượng canxi trong rau dền gấp khoảng 9 lần nước hầm xương. Riêng rau dền đỏ còn có hàm lượng canxi cao hơn rau dền xanh. 

7 loại rau vừa rẻ vừa có lượng canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương và hải sản lại còn ít thuốc trừ sâu - Ảnh 1
Rau dền bổ sung nhiều canxi - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi tây

Tỏi tây có chứa nhiều vitamin giúp tăng cường năng lượng (các loại vitamin có trong trứng, sữa, và rau xanh), canxi và kali. Tỏi tây còn là loại thực phẩm giàu folic axit, vitamin nhóm B. Bạn có thể chế biến thêm tỏi tây vào các món ăn như salad, súp hoặc các món xào để vừa cung cấp đủ lượng canxi và vừa tốt cho cơ thể. 

Rau cải chíp (cải thìa)

Là một loại rau nằm trong top các thực phẩm giàu canxi, trong 100 gam rau cải chíp có tới 105 mg canxi. Cạnh đó, cải chíp còn có nhiều vita vitamin A, vitamin C, folic axit, sắt, beta carotene và kali…giúp cho cơ bắp và các dây thần kinh luôn khỏe mạnh, beta carotene giảm nguy cơ ung thu phổi và ruột.

7 loại rau vừa rẻ vừa có lượng canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương và hải sản lại còn ít thuốc trừ sâu - Ảnh 2
Cải thìa dễ ăn lại bổ - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết một củ khoai tây cỡ to có chứa lượng sắt gấp 3 lần so với 84g thịt bò. Ngoài ra, khoai tây nướng còn chứa nhiều vitamin B và C, potassium. Bạn có thể thưởng thức bữa tối lành mạnh với khoai tây nướng, bông cải xanh hấp, sữa chua Hy Lạp...

Bông cải xanh

Ngoài tác dụng nổi tiếng là chống 8 loại ung thư, bông cải xanh còn rất giàu vitamin K và magiê, protein, canxi, crom, carbohydrate, vitamin C, A, giúp tăng cường sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Một chén bông cải xanh nấu chín chứa 1mg sắt. Điều này cho thấy đây là một nguồn hấp thu sắt khá tốt mà không cần phải ăn thịt.

Bí đỏ

Bí đỏ là một loại rau củ phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Bí đỏ chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, C, K, sắt và chất xơ. Bí đỏ cũng cung cấp cho cơ thể một hàm lượng canxi đáng kể, trong 100 gram bí đỏ có khoảng 40mg canxi.

7 loại rau vừa rẻ vừa có lượng canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương và hải sản lại còn ít thuốc trừ sâu - Ảnh 3
Bí đỏ chứa nhiều Vitamin A,C,K  - Ảnh minh họa: Internet

Rong biển khô

Rong biển khô là một trong những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là trong việc cung cấp canxi cho cơ thể. Rong biển khô có hàm lượng canxi khá cao, khoảng 165mg canxi trong mỗi 100g sản phẩm. Việc bổ sung loại rau nhiều canxi như rong biển vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương, truyền dẫn thần kinh, đào thải chất độc và bảo vệ hệ tim mạch. 

7 loại rau vừa rẻ vừa có lượng canxi bổ gấp 9 lần nước hầm xương và hải sản lại còn ít thuốc trừ sâu - Ảnh 4
Rong biển khô hạn chế loãng xương - Ảnh minh họa: Internet

 

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