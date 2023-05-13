Tin vui cho phụ nữ vì có đến 5 loại thịt ăn thỏa thích mà vẫn không lo bị béo lại còn giúp giảm cân nhanh

Nếu muốn giảm cân nhanh, không gây hại cho sức khỏe hay xem qua gợi ý 5 loại thịt vừa bổ dưỡng, cung cấp năng lượng nhưng không gây béo ngay bên dưới:

Nếu vì muốn giảm cân nhanh và không ăn thịt lâu ngày sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe . Ví dụ như thiếu hụt dinh dưỡng , suy giảm miễn dịch, đẩy nhanh lão hóa, tăng nguy cơ thiếu máu, rối loạn nội tiết… Nhiều người vì kiêng thịt 100% nên rất khó tăng cơ giảm mỡ, thậm chí không có năng lượng mà ngất xỉu trong lúc tập luyện.

Không có gì bàn cải khi cá hồi được xếp là thực phẩm bổ dưỡng và hỗ trợ việc giảm cân diễn ra nhanh hơn. Trong cá hồi chứa rất nhiều dưỡng chất như: dưỡng chất như: protein, niacin, vitamin B2, selen và nhiều thành phần khác như phốt pho, omega-3, collagen… Cứ 120g cá hồi sẽ có 4g chất béo omega-3 nhưng lại chứa đến 28g protein.

Ngoài ra cá hồi còn cung cấp axit béo omega-3 giúp giảm cholesterol và triglycerid trong máu khoong chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp cải thiện tim mạch đáng kể. Ngoài cá hồi nếu muốn giảm cân cũng có thể tham khảo một vài loại cá khác có nhiều nạc, giàu omega-3 khác như cá ngừ, cá tuyết, cá mòi…

Thịt cá hồi cung cấp nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Thịt thỏ

Có thể rất ít ai biết được rằng thịt thỏ vừa không gây tăng cân mà còn tốt cho sức khỏe, thậm chí hỗ trợ giảm cân rất tốt. Theo nghiên cứu thịt thỏ chứa nhiều protein, cụ thể mỗi 100g thịt thỏ chứa tới hơn 21,5g protein. Trong khi đó nó lại rất ít chất béo: chỉ có 0,4g chất béo trong mỗi 100g trọng lượng thịt. Loại thịt này còn rất giàu lecithin, ít cholesterol (chỉ 83mg trong mỗi 100g thịt).

Do thịt thỏ chứ nhiều đạm, cung cấp dinh dưỡng cao lại không có mỡ nên đây là loại thịt được xếp hàng đầu trọng thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân tốt nhất cho phụ nữ lẫn cánh mày râu.

Thịt thỏ giúp giảm cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Thị bò nạc

Thịt bò nạc chính là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho có thể được biết đến nhiều nhất hiện nay, cung cấp protein chất lượng cao để tăng cơ bắp, lại ít chất béo nên rất được ưa chuộng trong thực đơn ăn kiêng hoặc khi muốn giảm cân.

Cứ 100g thịt bò có chứa hơn 20g protein. Đặc biệt là protein trong thịt bò chứa nhiều axit amin thiết yếu, ít chất béo và cholesterol nên đặc biệt thích hợp cho người béo phì, bệnh nhân cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh mạch vành, tim mạch. bệnh tiểu đường.





Thịt bò nạc cung cấp dinh dưỡng khi giẩm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ức gà

Ức gà chính là ''gương mặt vàng trong làng giảm cân'' của rất nhiều người hiện nay, thậm chí nếu không cần đọc bài biết này nhiều người cũng biết ức gà thật sự rất tốt cho việc tăng cơ nhưng đốt mỡ. Ức gà luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị trong các chế độ ăn kiêng bởi cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại ít chất béo.

Ức gà còn chứa hàm lượng protein cao. Trong đó, quá trình chuyển hóa protein sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Chính vì thế, món ăn này giúp bạn no lâu và tránh tình trạng đói giữa buổi giúp giảm cân hiệu quả.

Thịt ức gà giúp tăng cơ đốt mỡ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thịt lợn nạc vai

Trong thịt heo, hàm lượng dinh dưỡng khá cao như: đạm, chất béo. Cứ khoảng 100g thịt lợn ba chỉ có đến 21,5g chất béo. Khi được đưa vào cơ thể, một phần dưỡng chất sẽ được hấp thụ và phần còn lại sẽ chuyễn thành mỡ thừa. Nhưng đối với thịt nạc, hàm lượng Protein trong nó tương đối cao, cứ khoảng 100 gram thịt nạc sẽ có khoảng 29 gram protein và 0,06 gram chất béo. So với thịt heo thông thường hoặc thịt heo mỡ thì số lượng chất béo đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hàm lượng chất béo trong thịt heo nạc được kể trên chỉ là hàm lượng lúc chưa nấu ăn. Khi nấu ăn, dưới tác dụng của nhiệt độ, chất béo sẽ vơi đi một cách đáng kể. Vì thế, ăn thịt heo nạc thay cơm được cho là một phương pháp giảm cân tuyệt vời, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, lại vừa giảm cân.

Thịt heo không da, không mỡ

Khoảng 29 gram protein/100 gram thịt, lượng chất béo chiếm 6/100 gram, khi bạn chế biến thì hàm lượng này sẽ được giảm thêm nữa. Vì vậy, những bạn đang giảm cân cũng đừng ngần ngại khi phải ăn thịt heo nạc, vì chúng không gây tăng cân. Nhưng hãy tránh xa những món thịt heo khi phải chế biến cùng dầu hoặc mỡ nhé.

Thịt heo không da không mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt không da

Thịt gà không da, gà tây và thịt đỏ, chẳng hạn như sườn lợn với phần mỡ đã được loại bỏ về cơ bản là thịt nạc. Gà tây là một trong những loại protein nạc gầy hơn, chúng cũng chứa nhiều vitamin B6 và niacin. Theo các chuyên gia nghiên cứu, những chất dinh dưỡng này thúc đẩy sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, năng lượng, chức năng não và các chức năng khác của cơ thể. Tuy không nạc như các bộ phận khác nhưng đùi gà tây lại chứa nhiều chất sắt. Tuy nhiên trừ cá bạn có thể ăn được da nhưng hạn chế phần mỡ.