Tổ chức trên giải thích: “Đổ mồ hôi hoặc sốt cao vào ban đêm có thể do nhiễm trùng hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Hiện tượng này cũng thường xảy ra với phụ nữ trong khoảng thời gian mãn kinh”.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, bị sốt hoặc đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là một trong những triệu chứng chung của nhiều loại ung thư cần chú ý. Biểu hiện này có thể do chính căn bệnh gây ra hoặc một số lý do khác có liên quan, chẳng hạn như thuốc men, nhiễm trùng và thay đổi nội tiết tố.

Hormone: Nóng bừng và đổ mồ hôi có thể do thay đổi nồng độ hormone. Mức độ hormone bị tác động do bản thân bệnh ung thư hoặc do điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp hormone.

Các bệnh ung thư liên quan đến dấu hiệu ngủ đỗ mồ hôi vào ban đêm. Ảnh minh họa: Internet

Điều trị ung thư vú có thể khiến phụ nữ mãn kinh sớm. Đối với một số chị em, điều này gây bốc hỏa và đổ mồ hôi. Những người đã mãn kinh có thể bị bốc hỏa trở lại khi bắt đầu điều trị nội tiết tố.

Đàn ông có nguy cơ bị đổ mồ hôi khi họ điều trị hormone ung thư tuyến tiền liệt vì giảm lượng testosterone trong cơ thể.

Các loại thuốc: Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh nói thêm: “Đổ mồ hôi và bốc hỏa có thể là tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị bằng thuốc”.

Các triệu chứng ung thư chung khác cần chú ý bao gồm mệt mỏi, chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân, đau nhức, sụt cân không lý do, u hoặc sưng bất thường.

Các cách ăn uống hạn chế 7 loại ung thư kể trên mà ai cũng nên biết

Một mô hình ăn uống lành mạnh bao gồm:

Thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác.

và các chất dinh dưỡng khác. Thực phẩm không chứa nhiều calo và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Đa dạng loại rau quả xanh đậm, đỏ và cam.

Các loại đậu giàu chất xơ.

Ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, mì ống, và gạo lứt.

Chế độ ăn lành mạnh sẽ giới hạn hoặc không bao gồm:

Một số loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu.

Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích , thịt nguội.

, thịt nguội. Đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt, đồ uống thể thao và đồ uống trái cây.

Thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm ngũ cốc tinh chế.

Thực phẩm lành mạnh chống ưng thư. Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho một mô hình ăn uống lành mạnh: