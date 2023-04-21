Nhiều người hoảng hốt vì những dấu hiệu khi ngủ tưởng chừng như bình thường nhưng lại âm thầm mang đến 7 loại ung thư nguy hiểm khác nhau. Nếu có biểu hiện này nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám và theo dõi kịp thời.
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Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, bị sốt hoặc đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm là một trong những triệu chứng chung của nhiều loại ung thư cần chú ý. Biểu hiện này có thể do chính căn bệnh gây ra hoặc một số lý do khác có liên quan, chẳng hạn như thuốc men, nhiễm trùng và thay đổi nội tiết tố.
Tổ chức trên giải thích: “Đổ mồ hôi hoặc sốt cao vào ban đêm có thể do nhiễm trùng hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Hiện tượng này cũng thường xảy ra với phụ nữ trong khoảng thời gian mãn kinh”.
Nguyên nhân khiến bệnh nhân ung thư đổ mồ hôi đêm
Nhiễm trùng: Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây đổ mồ hôi cho bệnh nhân ung thư. Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh giải thích: “Nhiễm trùng có thể khiến người bệnh bị sốt cao và cơ thể đổ mồ hôi nhằm giảm thân nhiệt. Điều trị nhiễm trùng sẽ giúp kiểm soát hoặc ngừng đổ mồ hôi”.
Hormone: Nóng bừng và đổ mồ hôi có thể do thay đổi nồng độ hormone. Mức độ hormone bị tác động do bản thân bệnh ung thư hoặc do điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp hormone.
Điều trị ung thư vú có thể khiến phụ nữ mãn kinh sớm. Đối với một số chị em, điều này gây bốc hỏa và đổ mồ hôi. Những người đã mãn kinh có thể bị bốc hỏa trở lại khi bắt đầu điều trị nội tiết tố.
Đàn ông có nguy cơ bị đổ mồ hôi khi họ điều trị hormone ung thư tuyến tiền liệt vì giảm lượng testosterone trong cơ thể.
Các loại thuốc: Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh nói thêm: “Đổ mồ hôi và bốc hỏa có thể là tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị bằng thuốc”.
Các triệu chứng ung thư chung khác cần chú ý bao gồm mệt mỏi, chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân, đau nhức, sụt cân không lý do, u hoặc sưng bất thường.
Các cách ăn uống hạn chế 7 loại ung thư kể trên mà ai cũng nên biết
Một mô hình ăn uống lành mạnh bao gồm:
- Thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác.
- Thực phẩm không chứa nhiều calo và giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.
- Đa dạng loại rau quả xanh đậm, đỏ và cam.
- Các loại đậu giàu chất xơ.
- Ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, mì ống, và gạo lứt.
Chế độ ăn lành mạnh sẽ giới hạn hoặc không bao gồm:
- Một số loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu.
- Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội.
- Đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt, đồ uống thể thao và đồ uống trái cây.
- Thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm ngũ cốc tinh chế.
Lời khuyên cho một mô hình ăn uống lành mạnh:
- Bổ sung các món ăn với các loại rau và trái cây màu sắc, đậu và ngũ cốc nguyên hạt.
- Chọn cá, thịt gia cầm hoặc đậu làm nguồn cung cấp protein chính thay vì thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn.
- Nếu tiêu thụ thịt đỏ hoặc thịt đã qua chế biến, nên sử dụng khẩu phần nhỏ hơn.
- Chế biến các loại thịt gia cầm và cá bằng cách hấp hoặc luộc, tránh chiên hoặc nướng.
- Tăng cường ăn đồ ăn tự chế biến thay vì “ăn hàng”, tiêu thụ nhiều rau, trái cây nguyên quả và các loại thực phẩm ít calo thay vì thực phẩm nhiều calo như khoai tây chiên, kem, bánh rán và đồ ngọt khác. Các nhà hàng thường phục vụ các phần ăn lớn, nhưng bạn không nhất thiết phải ăn hết khẩu phần và có thể lựa chọn mang đồ ăn còn lại về để sử dụng cho những bữa ăn tiếp theo.
- Sử dụng đĩa đựng đồ ăn và bát ăn kích thước nhỏ hơn cho những thực phẩm có calo lớn hơn.
- Chú ý tới bảng thành phần được in trên bao bì của từng sản phẩm.
- Hạn chế sử dụng nước sốt kem, các loại nước sốt nhiều muối và phụ gia.