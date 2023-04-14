Cấp cứu thành công bé gái 10 tháng tuổi bị hóc xương lươn, bác sĩ cảnh báo đến cha mẹ

Sống khỏe 14/04/2023 14:51

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), thông tin đã cấp cứu thành công bé gái 10 tháng tuổi hóc xương khi ăn cháo lươn. Qua đó, Bác sĩ lưu ý đến phụ huynh cách chế biến đồ ăn cho trẻ

Theo thông tin Pháp luật & Xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận trường hợp bé gái 10 tháng tuổi nhập viện với tình trạng sốt, ho, thở mệt. Bệnh diễn tiến nặng rất nhanh, trẻ suy hô hấp, nhiễm trùng máu phải nhập khoa Hồi sức tích cực chống độc thở máy, truyền dịch và kháng sinh phổ rộng.

Sau đó, các bác sĩ cùng ekip đã phẫu thuật nội soi lồng ngực cấp cứu. Khối áp xe lớn lan từ thành sau họng đến trung thất, bên trong ổ áp xe có 2 mảnh xương sắc nhọn. Ekip phẫu thuật đã tiến hành lấy dị vật, bơm rửa, dẫn lưu trung thất. Sau khi lấy dị vật, các bác sĩ xác định đây là xương lươn. Hai mảnh xương lươn mắc lại ở thực quản đã làm thủng thực quản xuyên vào trung thất đến khoang màng phổi. Trẻ được đặt ống thông dạ dày, đưa sữa và thức ăn lỏng vào dạ dày để nuôi ăn.

Cấp cứu thành công bé gái 10 tháng tuổi bị hóc xương lươn, bác sĩ cảnh báo đến cha mẹ - Ảnh 1
Những mảnh xương lươn sắc nhọn được lấy ra khỏi cơ thể trẻ - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Ngày 11/4, sau hơn 3 tháng chiến đấu với bệnh tật, hiện sức khỏe của bệnh nhi hồi phục và được xuất viện. BSCKI Nguyễn Hiền nhận định đây là một trong những trường hợp nặng, nguy hiểm đến tính mạng. 

Cấp cứu thành công bé gái 10 tháng tuổi bị hóc xương lươn, bác sĩ cảnh báo đến cha mẹ - Ảnh 2
Sau hơn 3 tháng chiến đấu với bệnh tật, hiện sức khỏe của bệnh nhi hồi phục và được xuất viện ngày 11/4 - Ảnh: Zing news

Theo Zing news thông tin thêm, tình trạng nhiễm trùng trung thất diễn tiến rất nặng, vết thủng thực quản thành viêm mủn nên không thể khâu lại lỗ dò thực quản ngay từ lần mổ đầu tiên. Trẻ tiếp tục được thở máy, phối hợp kháng sinh, điều trị nâng đỡ. Khi tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, các bác sĩ tiến hành khâu lại lỗ thủng, bơm rửa trung thất và màng phổi nhiều lần. Sau hơn 3 tháng, hiện sức khỏe trẻ đã hồi phục và xuất viện.

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo đến phụ huynh khi cho con em mình ăn uống những thực phẩm có xương hoặc vỏ như cá, lươn, tôm, cua, dạng hạt chứa nhiều thành phần dinh dưỡng nhưng cần cẩn thận khi chế biến phải chắc chắn loại bỏ xương ra thực sự (kiểm tra bằng mắt và rây lọc). Để đảm bảo an toàn, phụ huynh không nên cho trẻ xem tivi, chơi điện thoại, máy tính hoặc đọc sách, trò chuyện trong lúc ăn uống. Trong trường hợp, nghi ngờ trẻ hóc dị vật, cha mẹ nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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