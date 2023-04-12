Muốn thon gọn, hạn chế cân nặng khó kiểm soát cần tránh ngay 3 khung giờ dễ tăng cân nhất trong ngày

Đây không phải thời điểm lý tưởng cho một bữa ăn no. Nói như vậy không có nghĩa là bạn cần bỏ ăn sáng. Tốt nhất nên ăn sáng trước khoảng 9h.

Nếu bạn chưa ăn sáng và ăn vào lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn vào bữa trưa, làm rối loạn đồng hồ sinh học. Cơ thể chưa kịp tiêu hóa hết bữa sáng lại nạp thêm bữa trưa, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng đầy hơi, khó tiêu, khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Nếu bạn đã ăn sáng và ăn thêm vào khoảng thời gian này thì tổng calo nạp vào cơ thể sẽ tăng lên.

15-16h chiều

Tầm giờ xế chiều là lúc mà nhiều người "buồn miệng" và thèm ăn vặt, đặc biệt là dân văn phòng hay gọi đồ chiên hay trà sữa.

Cần phải chú ý rằng, những món ăn vặt thường có hàm lượng calo rất lớn. Trong khi thời điểm này hiếm ai vận động nên rất khó để tiêu thụ hết lượng calo này, dẫn tới tình trạng tăng cân.

Trong khoảng thời gian này, nếu cảm thấy đói bụng, bạn nên lựa chọn các thực phẩm ít calo và ít đường.

Lấy ví dụ, hãy kết hợp trái cây tươi và sữa chua, các loại hạt… là được một món ngon miệng lại còn hỗ trợ giảm cân. Chúng không những giảm cảm giác đói mà còn cung cấp dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

22h-23h tối

22h-23h là khung giờ bạn nên say giấc nồng. Ăn vào thời điểm này vừa gây ảnh hưởng đến giấc ngủ vừa dễ tăng cân. Ăn quá gần giờ đi ngủ làm tăng nhiệt độ cơ thể, tăng lượng đường trong máu, ngăn cản giải phóng melatonin, khiến bạn khó ngủ hơn. Nếu ăn bữa tối quá ít, bạn không thể ngủ được do bị đói, hãy uống một cốc sữa không đường ấm hoặc ăn một quả chuối để làm dịu dạ dày. Không nên ăn mì tôm, các món chiên, rán hay đồ uống có đường vào thời điểm này.