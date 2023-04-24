Chỉ vì 4 lý do đơn giản đã khiến cặp vợ chồng bị mắc bệnh ung thư gan

Sống khỏe 24/04/2023 14:34

Cặp vợ chồng được bác sĩ chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư gan, hỏi nguyên do thì cả hai sốc không nói nên lời.

Một cặp vợ chồng gần đây thường hay đau bụng dai dẳng vào nửa đêm, tưởng là do ăn linh tinh nên bụng dạ khó chịu, nên cô đã uống hai viên thuốc giảm đau. Tuy nhiên, việc làm này không có tác dụng, thậm chí còn khiến cơn đau bụng của cô trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Do 2 vợ chồng có chế độ sinh hoạt và ăn uống giống nhau nên cả hai đã cùng đến bệnh viện thăm khám, kết quả khiến 2 người như chết lặng, người chồngmắc ung thư gan giai đoạn giữa còn người vợ đã đến giai đoạn cuối. Người chồng cùng tế bào ung thư đang phát triển ở giai đoạn giữa, nhưng về cơ bản là cũng không có cách chữa trị tận gốc.

 

Chỉ vì 4 lý do đơn giản đã khiến cặp vợ chồng bị mắc bệnh ung thư gan - Ảnh 1Bệnh nhân ung thư gan giai đoạn giữa nhưng tế bào ung thư vẫn không ngừng phát triển và không có cách trị dứt. - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ đã phát hiện 4 nguyên nhân gây ra bệnh ung thư gan khiến nhiều người thật sự ngỡ ngàng và hoang mang. 

 

Dầu lạc là tác nhân gây ung thư phổ biến 

 

Có thể nói dầu lạc là loại dầu ăn được nhiều người sử dụng trong nấu ăn. Nhiều người thích dầu lạc tự ép nhưng loại dầu này thực sự tiềm ẩn nguy cơ về an toàn.

Chỉ vì 4 lý do đơn giản đã khiến cặp vợ chồng bị mắc bệnh ung thư gan - Ảnh 2
Dầu lạc là nguyên nhân gây ung thư hàng đầu. - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ở những xưởng nhỏ, quy trình ép dầu lạc đơn giản, nhiệt độ cao không thể loại bỏ hoàn toàn các chất có hại, dẫn đến hàm lượng axit béo chuyển hóa tăng lên. 

 

Trong quá trình thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và ép dầu, nhân lạc rất dễ bị nhiễm vi sinh vật, sinh ra các chất có hại cho sức khỏe con người. Chẳng hạn, việc thu hoạch, bảo quản, vận chuyển không đúng cách sẽ khiến nhân lạc bị mốc, bị nhiễm các vi sinh vật như Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, sinh ra chất gây ung thư mạnh là aflatoxin B1,...

 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng aflatoxin độc gấp 68 lần asen. Đây là chất gây ung thư tương đối mạnh đối với cơ thể con người. 

 

Đũa mốc chính là ''thủ phạm'' thứ hai 

 

Thực tế, sau khi đũa bị nấm mốc phát triển trên bề mặt sẽ sinh ra 1 chất độc, có thể gây ung thư được gọi là aflatoxin. Chỉ cần bạn ăn vào 1mg chất này, nó có thể gây ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư ruột và các bệnh ung thư khác trên cơ thể người, bởi thế mà Tổ chức Y tế Thế giới xếp nó vào danh sách những chất gây ung thư hàng đầu.

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Đũa mốc có thể gây ung thư gan ngoài ý muốn. - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ẩm mốc cũng gây nên ung thư gan 

 

Nhiều người có thói quen siêng năng dọn dẹp nhà cửa, khi thấy một số đồ vật, thực phẩm bị mốc thì ngại vứt bỏ, họ sẽ làm sạch những phần bị mốc hoặc loại bỏ chúng rồi tiếp tục sử dụng. Nhưng lúc này các vi khuẩn, chất gây ung thư đã xâm nhập vào toàn bộ đồ vật, thực phẩm đó rồi. Việc loại bỏ phần bị mốc ẩm sẽ vô tác dụng, nếu cứ tiếp tục sử dụng dễ làm tế bào gan bị tổn thương và gây ra các bệnh về gan. 

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Đồ ẩm mốc nếu không được bỏ đi cũng sẽ gây nên bệnh ung thư gan. - Ảnh minh họa: Internet

Các loại dầu mỡ sử dụng lại nhiều lần 

 

 Thông thường sau khi chiên xong, phần dầu mỡ còn lại trong chảo nếu bỏ đi thì rất lãng phí nên có người sẽ tiết kiệm mà lưu cữu nó để dùng lại trong nhiều lần sau. Tiết kiệm là tốt nhưng việc tiết kiệm trong tình huống này là không đáng có bởi trong quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao, một số chất độc hại cho sức khỏe con người đã được sinh ra trong phần dầu mỡ đó, nếu cứ tiêu thụ loại dầu mỡ đó trong thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, thậm chí gây ung thư.

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Dầu mỡ đã qua sử dụng rất nhiều lần sẽ khiến cho tình trạng gan trở nên nghiêm trọng dẫn đến ung thư. - Ảnh minh họa: Internet

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