Răng và tuổi thọ thực chất có mối liên hệ 'thân thiết' ít ai biết được

Nghiên cứu của Toshinobu Hirotomi cùng các nhà khoa học Nhật Bản ghi nhận những người có dưới 19 chiếc răng có nguy cơ tử vong trong 5 năm gấp đôi so với những người có 20 chiếc răng trở lên. Phân tích dựa trên dữ liệu của hơn 500 người trong độ tuổi 70.

Khi tuổi tác tăng lên thì việc mất răng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tình trạng mất răng nghiêm trọng ảnh hưởng đến 2% dân số trên toàn cầu và nằm trong các bất ổn sức khỏe có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Sức khỏe răng miệng tốt ngăn ngừa nhiều bệnh tật, liên quan trực tiếp đến việc bạn có khỏe mạnh và sống lâu hay không. Người trưởng thành có 32 chiếc răng, bao gồm cả 4 răng khôn. Mỗi chiếc răng khỏe mạnh mà bạn có ở tuổi 70 sẽ tăng tỷ lệ sống sau 5 năm thêm 4%. Các bệnh bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, đau tim và đột quỵ đều trở nên trầm trọng hơn do vệ sinh răng miệng kém.

Một người có thể mất răng vĩnh viễn sớm do nguyên nhân răng miệng hoặc tình trạng sức khỏe. Mất răng còn thể hiện một người đang chịu áp lực xã hội, tâm lý và thể chất. Căng thẳng gây viêm làm hỏng các mô mềm xung quanh răng và dẫn đến mất răng.

Mất răng ít hay nhiều, nhanh hay chậm so với tuổi tác còn được biết đến với một vài nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan do cơ thể và các yếu tố xung quanh tác động nên.

Nguyên nhân đầu tiên chủ yếu là do bệnh lý răng miệng như sâu răng, viêm nướu, viêm chân răng và đặc biệt là bệnh viêm nha chu do ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ răng miệng kém.

Các nguyên nhân do tai nạn chấn thương hay do di truyền là khi sinh ra đã không có răng tại một số vị trí hoặc mất răng toàn hàm. Thậm chí tình trạng răng và nướu ''lười'' hoạt động Thường xuyên ăn các loại thức ăn mềm khiến cho răng và nướu "lười hoạt động" gây suy yếu khả năng ăn nhai và chịu lực của răng.

Hàm răng đều và đủ là biểu hiện của một sức khỏe tốt dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến mất răng ở người trưởng thành khi thay đổi hoocmon nữ trong thời kỳ mang thai. Khi nướu bị tổn thương do mộ nguyên nhân nào đó cũng khiến cho răng không bám chắc ở hàm và gây ra hiện tượng gãy răng.

Nguyên nhân cuối cùng là do tiết nước bọt khi tuổi tác ngày càng cao, mọi người dùng các loại thuốc (chống trầm cảm, lợi niệu, histamin…) hoặc các bệnh làm giảm tăng tiết nước bọt, gây khô miệng, dẫn đến không loại bỏ được các mảng bám trên răng. Chế độ ăn uống không hợp lý cũng dẫn đến nguy có mất răng ngoài ý muốn.

Những người bị mất từ 5 chiếc răng trở lên có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy những người bị mất hết răng trước 65 tuổi có nguy cơ tử vong cao gấp 1,5 lần. Nghiên cứu còn ghi nhận, những người thường xuyên đánh răng, đi khám nha sĩ giảm 46% nguy cơ tử vong so với những người không làm như vậy. Hiệp hội Nha khoa Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải chăm sóc răng miệng để hạn chế các bệnh răng miệng đồng thời kiểm soát các tình trạng liên quan.