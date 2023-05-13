5 phần của lợn vừa bổ lại vừa ngon lại còn có khả năng chữa bệnh ít người biết đến

Sống khỏe 13/05/2023 07:20

Thị lợn là thực phẩm phổ biến của nhiều gia đình Việt, thịt lợn được ưa chuộng đến nỗi được sử dụng hằng ngày trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng biết được lợi ích khác nhau từ các phần thịt trên cơ thể lợn

Thịt má đào 

Đầu tiên được ưa chuộng nhất chính là phần thịt má đào. Có lẽ nghe qua nhiều người sữ cảm thấy kì lạ vờ ngờ ngợ không biết thịt má đào nằm ở đâu của lợn nhưng hầu hết lại được tranh mua vào sáng sớm vì hương vị rất ngon. Đây là kiểu thịt được yêu thích với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ xác lại không muốn quá béo ngậy gây ngán. 

Thịt má của con lợn sẽ có hai phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào. Má ngoài cũng ngon nhưng hơi nhiều mỡ và đặc biệt là không ngon được bằng má đào. Đặc điểm của phần thịt này chính là nhiều gân xen kẻ thịt, tuy nhiên phần gân dẻo mềm không dai ăn rất ngon. 

5 phần của lợn vừa bổ lại vừa ngon lại còn có khả năng chữa bệnh ít người biết đến - Ảnh 1
Phần thịt má đào heo - Ảnh minh họa: Internet

Thịt thăn 

Tiếp theo là đến phần thịt thăn của lợn. Hầu hết phần thịt thăn của bất kỳ loại gia xúc nào cũng ngon và được mua nhiều nên lợn cũng thế. Mỗi con lợn chỉ có 1 miếng thăn dài, cũng là miếng thịt được xem là đắt nhất trên thân con lợn nên thịt thăn được xếp thứ hai trong bảng danh sách này. 

Thịt thăn thuần nạc, thớ nhỏ, đặc thịt, độ kết dính cao, mùi thịt thơm ngon, khô ráo. Cách phù hợp nhất để chế biến là luộc, hấp, xào, nấu kiểu ninh nhừ, cắt lát mỏng để cuốn. Thớ thịt sau khi chế biến sẽ mềm, mọng nước, ngọt thịt và phù hợp với khẩu vị nhiều người. 

Thịt bắp chân trước 

Ngoài ra thịt bắp chân trước cũng là một sự lựa chọn không tồi cho một bữa ăn ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Đây là miếng thịt được đánh giá là ngon thứ 3 trên thân lợn. Thịt nạc nhiều, chắc, sẫm màu, có độ giòn và mềm dẻo, thơm. Miếng thịt này phù hợp với cách chế biến kho hoặc hầm, luộc, cắt thành miếng để hấp.

5 phần của lợn vừa bổ lại vừa ngon lại còn có khả năng chữa bệnh ít người biết đến - Ảnh 2
Thịt bắp chân trước - Ảnh minh họa: Internet

Da lợn 

Nhiều người nghĩ ăn da lợn sẽ gây béo, tuy nhiên đây là suy nghĩ sai lầm.  Theo kết quả nghiên cứu, da lợn chứa hàm lượng protein gấp 2,5 lần và carbohydrate cao hơn 4 lần so với thịt lợn. Ngoài ra, 90% da lợn được cấu tạo từ collagen và elastin, các chất này có thể làm chậm lão hóa da cho nữ giới.

Da lợn còn chứa nhiều protein, carbohydrate và chất béo, có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch. Trong da lợn cũng có tính mát, vị ngọt, có tác dụng bổ huyết, cầm máu rất tốt.

Đuôi lợn 

Rất ít người có thiện cảm với phần đuôi lợn vì có thịt nên nhạt nhẽo, không thích mua về ăn, tuy nhiên bộ phận này của lợn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đây cũng là bộ phận quý giá của con lợn.Từ xưa, đuôi lợn có công dụng củng cố đốc mạch để chữa nhiều bệnh chủ yếu bổ thận, trị đau lưng và tứ chi mỏi. Ngoài ra, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, bệnh 'sinh lý đàn ông'...

5 phần của lợn vừa bổ lại vừa ngon lại còn có khả năng chữa bệnh ít người biết đến - Ảnh 3
Phần đuôi lợn - Ảnh minh họa: Internet

Phái trên đây là 5 bộ phận quý giá nhất của lợn đã được báo chí chia sẻ, mọi người đi nếu khéo lựa chọn sẽ giúp gia đình có bữa cơm không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng cho sức khỏe. 

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