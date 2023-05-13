Phụ nữ nếu thường ăn sáng theo kiểu này sẽ nhanh chóng tích mỡ, lão hóa nhanh và sức khỏe xuống dốc

Sống khỏe 13/05/2023 07:18

Dẫu biết rằng bữa ăn sáng rất quan trọng cho việc cung cấp năng lượng cả ngày và đồng thời hỗ trợ tích cực cho những chị em muốn giảm cân. Tuy nhiên một và kiểu ăn sáng có thể khiến lão hóa diễn ra nhanh hơn, gây béo phì và thậm chí sức khỏe tuột dốc.

Ăn sáng là một thói quen rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.Nếu ăn sáng đúng cách có thể giúp chị em phụ nữ lưu giữ nét thanh xuân, cơ thể khỏe mạnh và một sức khỏe không hề tuột giảm. Đầu tiên cần phải biết được những phương pháp ăn sáng gây hại cho cơ thể khiến chúng ta lầm tưởng là rất tốt. 

Ăn sáng với mì ăn liền 

 

Đây là nguyên nhân hàng đầu tại Việt Nam gây nên những bữa sáng không lành mạnh. Vì sự thuận tiện, mỳ ăn liền được rất nhiều người lựa chọn cho bữa sáng. Mặc dù mỳ ăn liền ngon, chế biến nhanh chóng và dễ dàng nhưng nó cũng là một loại thực phẩm chiên, hàm lượng chất béo khá cao, khi vào cơ thể sẽ có nguy cơ "đọng lại", thậm chí dễ gây táo bón do khó tiêu hóa. 

 

Những người thích ăn mỳ có thể thay đổi nhiều loại mỳ để tránh "làm khó" đường tiêu hóa. Nên sử dụng các gia vị bên ngoài thay vì sử dụng gói súp có trong mỳ. Ngoài ra, bạn nên ăn thêm nhiều rau, trái cây để tăng lượng chất xơ, hạn chế chất béo.

 

Phụ nữ nếu thường ăn sáng theo kiểu này sẽ nhanh chóng tích mỡ, lão hóa nhanh và sức khỏe xuống dốc - Ảnh 1
Ăn sáng với mì ăn liền gây khó tiêu dễ táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng ít và không có protein 

Một bữa sáng không tốt cho cơ thể phải kể đến bữa sáng không protein (không đạm và thịt), protein là một trong ba chất dinh dưỡng thiết yếu bên cạnh carbohydrate và chất béo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động sống của cơ thể, đặc biệt là giúp cơ bắp chắc khỏe. Vì vậy nếu không được cung cấp protein vào buổi sáng có thể gây kiệt sức, dễ mệt mỏi. 

Chính vì thế, bổ sung đầy đủ protein hàng ngày là điều cần thiết để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe, bổ sung năng lượng. Nạp thêm protein trong bữa sáng lại càng quan trọng hơn, bởi protein sẽ giúp bạn tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế lượng calo nạp vào giúp giảm cân nhanh chóng. 

Ăn sáng qua loa hay ăn quá ít 

Đây là một kiểu bữa sáng nôm na được là ''ăn cho có'' ăn để đối phó với bữa sáng và tin rằng bản thân đã ăn sáng dù ít ỏi, trường hợp này thường sảy ra ở nhiều chị em phụ nữ ăn ít để giảm cân, thậm chí qua bận rộn nên ăn qua loa. Tuy nhiên về lâu dài, thói quen này rất hại cho sức khỏe và nhan sắc.

Trong một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng năm 2013 cho thấy, ăn sáng quá ít khiến cơ thể không nhận đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, từ đó suy giảm thể chất lẫn tinh thần, gây mệt mỏi cả ngày trời. Ăn sáng tùy tiện, muốn gì ăn nấy có thể gây rối loạn đường huyết và rối loạn tiêu hóa. Thậm chí điều này gây tăng cân tích tụ mỡ thừa khi tình trạng đói bụng về đêm ập đến và ăn không kiểm soát. 

Ăn sáng kiểu phương Tây

 

Nhiều người chuộng đồ ăn nhanh như McDonald, KFC, Lotteria… và dùng nó cho bữa sáng (bao gồm hamburger, cánh gà rán, khoai tây chiên…). Được chế biến hấp dẫn nhưng bữa sáng kiểu phương Tây này sẽ khiến cơ thể tích tụ nhiều năng lượng. Hamburger, cánh gà hay khoai tây chiên kiểu Pháp, khi chế biến cần sử dụng nhiều dầu nên không tốt cho cơ thể. Ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng béo phì.

 

Khuyến nghị: Bạn có thể chọn ăn sáng kiểu phương Tây nhưng nên ăn kèm thêm nhiều trái cây, rau hoặc súp… để duy trì sự cân bằng dinh dưỡng. Tốt hơn là không nên ăn trong thời gian dài. 

 

Phụ nữ nếu thường ăn sáng theo kiểu này sẽ nhanh chóng tích mỡ, lão hóa nhanh và sức khỏe xuống dốc - Ảnh 2
Thức ăn nhanh vào buổi sáng sẽ khiến cơ thể nhanh lão hóa, mau tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

 Sử dụng bánh ngọt ăn sáng

Người Việt thường có thói quen ăn sáng bằng bánh mì chấm sữa đặc hay những loại bánh mì đóng gói trong siêu thị. Tuy nhiên theo Lisa Young – tiến sĩ dinh dưỡng đã xuất bản nhiều đầu sách về sức khỏe, thói quen này cực kỳ gây hại và tác động mạnh đến cân nặng hơn bạn tưởng. 

 

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu, ăn sáng bằng đồ ngọt sẽ làm quá trình trao đổi chất giảm xuống, gây thừa cân nhanh chóng, thậm chí mắc bệnh tiểu đường. Tốt nhất bạn cần hạn chế ăn các món ngọt vào bữa sáng. Nếu bạn thích đồ ngọt, hãy chọn các loại đồ ăn ít đường hoặc đồ uống không calo như các loại trà, cà phê không đường…

 

Phụ nữ nếu thường ăn sáng theo kiểu này sẽ nhanh chóng tích mỡ, lão hóa nhanh và sức khỏe xuống dốc - Ảnh 3
Ăn sáng bằng bánh ngọt gây thừa cân nhanh chóng và mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

 

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