Khuôn mặt to tròn đầy đặn

Ngày nay hầu hết phụ nữ đều theo đuổi hình tượng ''mình hạc sương mai'' càng gầy càng tốt, tuy nhiên có 7 bộ phận phụ nữ nên to để có tuổi thọ cao và một sức khỏe dồi dào.

Gương mặt tròn đầy phúc hậu - Ảnh minh họa: Internet

Mông to giúp bảo vệ tim, phổi

Theo kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học đã phát hiện ra là phần mông và phần đùi càng to thì sẽ tỷ lệ thuận với khả năng ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, rất tốt cho việc bảo vệ tim và phổi. Do vậy, với việc sở hữu một vòng 3 khủng, chị em không chỉ có thể tự hào vì thân hình quyến rũ của mình mà còn có thể tự tin là mình có nguy cơ bị đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn nhiều so với những người khác.

Tiến sĩ Norbert Stefan (Đại học Eberhard Karls, Đức, đồng thời là người đứng đầu cuộc nghiên cứu trên) chia sẻ: ''Về mặt sức khỏe, một người phụ nữ sở hữu thân hình quả lê sẽ tốt hơn nhiều so với thân hình quả táo. Bởi lẽ khi đó chất béo dễ dàng dồn xuống phía dưới cơ thể chứ không phải phần ở giữa nên làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.''

Mông săn chắc căn tròn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Đùi to giúp giảm bệnh tim

Các nhà khoa học người Đan Mạch đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đánh giá dựa trên 2.816 đàn ông và phụ nữ với độ tuổi từ 35 - 65 tuổi. Những người tham gia cuộc nghiên cứu sẽ được kiểm tra toàn diện cơ thể bao gồm đo chiều cao, cân nặng, số đo vòng đùi, eo, hông và cuối cùng là tỷ lệ phần trăm mỡ trên cơ thể.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có đùi to có tỷ lệ mắc bệnh tim và tử vong sớm thấp hơn so với những người bình thường khác. Đúng là một lợi thế cực lớn về mặt sức khỏe cho những chị em đang sở hữu vòng đùi to!

Đùi to giảm nguy cơ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay to, dày nhìn hồng hào

Theo nhân tướng học, người phụ nữ có bàn tay to cho thấy họ có sức lao động, siêng năng, kèm theo đó là bản lĩnh và mạnh mẽ. Dù gặp khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ tìm cách nhanh chóng vượt qua.

Ngoài ra, người người phụ nữ có lòng bàn tay dày, sáng khỏe thường có các chức năng như thận, tỳ, dạ dày khỏe mạnh, sinh ra đã có nền tảng cơ thể tốt, khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn. Bàn tay hồng hào còn cho thấy phụ nữ có một khí huyết tốt.

Cánh Mũi to

Cũng theo y học Trung Quốc, những người sống thọ thường có cánh mũi to. Họ cho rằng, người mũi to sẽ hít thở hiệu quả, lượng oxy trong máu sẽ lớn hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, trì hoãn sự lão hóa. Đồng thời, mũi lớn có khả năng lọc vi khuẩn, virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp ngừa các bệnh khác nhau.

Dung tích phổi lớn

Thông thường, dung tích phổi của con người sẽ giảm theo độ tuổi. Tuy nhiên, những người phụ nữ sống lâu thường có dung tích phổi lớn giống như thời còn trẻ. Có nghĩa là quá trình lão hóa tác động chậm hơn đối với những người phụ nữ này.

Tai to là biểu hiện khí huyết lưu thông

Theo quan điểm của dân gian, tai to là biểu hiện của sự may mắn và sẽ đem lại nhiều phúc lành cho người sở hữu chúng.

Không những vậy tai còn là bộ phận liên kết với ngũ tạng, do đó nếu tai bạn to thì những cơ quan khác trong cơ thể sẽ càng hoạt động trơn tru. Ngoài ra, theo Y học Trung Quốc, phụ nữ có tai lớn thường sẽ có khí huyết và một hàm răng chắc khỏe, khả năng sống thọ cao hơn. Vậy nên, nếu bạn có đôi tai to hơn người bình thường một chút xíu thì cũng đừng tự ti, vì đó là biểu hiện của một nền tảng sức khỏe tốt từ sâu bên trong đấy.