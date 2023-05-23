Nếu bạn có một trong 6 biểu hiện này chứng tỏ hệ miễn dịch đang dần suy yếu

Sống khỏe 23/05/2023 08:50

Hệ miễn dịch chính là một ''chiếc khóa'' để mở ra một cơ thể lành mạnh, khỏe khoắn. Vậy nên nếu có một hoặc nhiều hơn những dấu hiệu bên dưới chứng tỏ khả năng miễn dịch của bạn đang duy yếu.

Hệ miễn dịch chính là một ''chiếc khóa'' để mở ra một cơ thể lành mạnh, khỏe khoắn. Ngược lại, nếu như hệ miễn dịch hoạt động không tốt sẽ kéo theo nhiều bệnh tật có thể xảy ra với cơ thể. Chú ý 6 biểu hiện này để biết hệ miễn dịch của cơ thể đang bình thường hay mất ổn định. 

Dễ đổ mồ hôi, hay mệt mỏi

So với những người khác, những người dễ đổ mồ hôi bất kể thời tiết như thế nào có thể có khả năng miễn dịch yếu hơn. Hơn nữa, những người như vậy cũng có thể dễ bị đổ mồ hôi khi ngủ và họ luôn khó ngủ. Việc đổ mồ hôi không thể giải thích này chủ yếu liên quan đến khả năng miễn dịch kém.

"Nếu ngủ đủ giấc mà vẫn bị kiệt sức, thì nên xem xét liệu hệ thống miễn dịch đang cố nói điều gì đó", Tiến sĩ Autumn Burnette nhắc nhở. Bởi vì khi hệ miễn dịch đấu tranh chống lại bệnh tật thì năng lượng của cơ thể cũng bị tiêu hao theo. Cơ thể đang cố gắng tiết kiệm năng lượng để cung cấp cho hệ miễn dịch. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ dù có ngủ nhiều bao nhiêu.

Nếu bạn có một trong 6 biểu hiện này chứng tỏ hệ miễn dịch đang dần suy yếu - Ảnh 1
Luôn cảm thấy mệt mỏi, đồ mồ hôi nhiều là dấu hiệu suy yếu hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Khô mắt 

Nhiều người mắc chứng rối loạn tự miễn cảm thấy rằng họ bị khô mắt. Bạn có thể cảm thấy một cảm giác khó chịu như cát bay vào mắt, hoặc bạn có thể nhận thấy đau, đỏ, chảy mủ hoặc mờ mắt. Một số người thậm chí không thể khóc ngay cả khi họ thấy buồn.

Vết thương chậm lành 

Phản ứng miễn dịch sẽ làm cho vết thương “sưng” lên như bị viêm để ngăn ngừa nhiễm trùng, cho phép các tế bào mới hình thành trên miệng vết thương và tạo nên mô sẹo để chữa lành. Tuy nhiên, nếu hệ miễn dịch của bạn không đủ mạnh khỏe, việc tái tạo tế bào mới sẽ gặp nhiều hạn chế, khiến vết thương khó lành hơn rõ rệt.

Tóc rụng từng mảng 

Đôi khi hệ thống miễn dịch tấn công nang lông. Nếu bạn bị rụng tóc trên da đầu, lông trên mặt hoặc các bộ phận khác trên cơ thể, bạn có thể mắc một chứng bệnh gọi là Rụng tóc từng vùng (alopecia areata). Những sợi hoặc những lọn tóc mọc ra cũng có thể là triệu chứng của bệnh lupus.

Luôn trong trạng thái mệt mỏi, uể oải 

Nếu ngay cả sau khi đã ngủ đủ giấc mà bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đi kèm với tình trạng kiệt sức tái phát, điều này chắc chắn đang chỉ ra vấn đề nghiêm trọng. Sức khỏe của hệ thống miễn dịch tỷ lệ thuận với mức năng lượng trong hiện có. Đó có thể là lời ngụ ý rằng cơ thể đang cố gắng tiết kiệm năng lượng để hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch chiến đấu trước mầm bệnh.

Nếu bạn có một trong 6 biểu hiện này chứng tỏ hệ miễn dịch đang dần suy yếu - Ảnh 2
Tóc rụng rất nhiều là dấu hiệu suy yếu hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Nhạy cảm với ánh mặt trời 

Những người bị rối loạn tự miễn đôi khi có phản ứng dị ứng với tia cực tím (UV) được gọi là viêm da. Bạn có thể bị phồng rộp, nổi mẩn hoặc mảng da tróc vảy sau khi ra nắng. Thậm chí bạn có thể bị ớn lạnh, đau đầu hoặc buồn nôn.

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