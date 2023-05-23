Dụng cụ tránh thai 'đi lạc' xuyên thủng dạ dày người phụ nữ

Sức khỏe 23/05/2023 15:46

Mới đây, một thông tin khiến nhiều người tỏ ra quan ngại về trường hợp của một nữ bệnh nhân tại Hải Phòng bị dụng cụ tránh thai xuyên thủng dạ dày.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ban lãnh đạo một bệnh viện tại Hải Phòng, chi nhánh huyện Vĩnh Bảo, cho hay ngày 17/5 vừa qua, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, trong tình trạng đau bụng thượng vị, chướng bụng, ăn kém từ hơn một tháng nay.

Qua thăm khám, nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng và chụp CT scanner, các bác sĩ nhận thấy dị vật dạng dụng cụ tránh thai đâm xuyên thành dạ dày. 

Các bác sĩ đã hội chẩn và nhận thấy nếu dị vật không được lấy ra kịp thời có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như tạo ổ viêm, ổ áp-xe, hoại tử gây thủng ruột. Thậm chí, bệnh nhân có thể gặp biến chứng về mạch máu và dẫn tới tử vong. Các bác sĩ tại bệnh viện này đã tiến hành mổ nội soi gấp để lấy dị vật ra khỏi dạ dày cho người bệnh.

Toàn bộ các y bác sĩ đã cố gắng đưa dụng cụ tránh thai bị lạc chỗ ra khỏi dạ dày người bệnh an toàn. Bệnh nhân sau phẫu thuật đã tỉnh táo, hồi phục tốt. 

Dụng cụ tránh thai 'đi lạc' xuyên thủng dạ dày người phụ nữ - Ảnh 1
HÌnh ảnh vòng tránh thai đi lạc sang dạ dày. Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, trước đó có một bệnh nhân là chị H.H.L (38 tuổi) vào viện vì đau bụng vùng chậu dưới rốn âm ỉ, kèm đi ngoài ra máu. Chị L có tiền sử đặt dụng cụ tránh thai cách 3 năm và không đi kiểm tra lại.

Sau khi hỏi bệnh, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, soi đại tràng và chụp cắt lớp vi tính, cho thấy hình ảnh dụng cụ tử cung nằm 1 đầu ở trong lòng đại tràng sigma, 1 đầu nằm chặt trong thành của đại tràng sigma phía bờ mạc treo.

Với vị trí này, bác sĩ không thể lấy dụng cụ tử cung qua đường nội soi ống mềm do có thể gây thủng đại tràng vào ổ bụng làm nặng thêm cho người bệnh. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dụng cụ tử cung lạc chỗ và xử lý chỗ thủng đại tràng. Phẫu thuật nội soi hoàn toàn là phương pháp được lựa chọn vì là phương pháp ít xâm lấn nhất cho người bệnh

Trong quá trình tiến hành ca mổ nội soi, đoạn đại tràng sigma bị dụng cụ tử cung xuyên thủng được cắt bỏ, 2 đầu đại tràng được nối lại cũng qua nội soi nên vết mổ chỉ khoảng 3cm đủ để lấy bệnh phẩm ra ngoài. Ngay ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân được ăn cháo và tập đứng dậy, vận động đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 6 ngày. 

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Dụng cụ tử cung và đoạn đại tràng được lấy ra sau mổ, vết mổ khoảng 3cm - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Được xem là phương pháp tránh thai phổ biến của chị em, đặt vòng tránh thai có nhiều ưu điểm như chi phí rẻ, hiệu quả cao và thủ thuật nhanh gọn. 

Ngoài ra, hiệu quả tránh thai khi đặt vòng rất cao, từ 97%-99%; thao tác đặt vào tử cung và lấy ra dễ dàng. Đặt một lần tránh thai nhiều năm (từ 8-10 năm); không ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Các bà mẹ giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ không ảnh hưởng việc tiết sữa nếu đặt vòng tránh thai. 

Bên cạnh những ưu điểm thì sử dụng các dụng cụ tử cung để tránh thai cũng có một số nhược điểm như:

  • Đây chỉ là phương pháp tránh thai, chị em vẫn có nguy cơ mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai…
  • Có thể có rong huyết trong vài chu kỳ đầu sau đặt vòng.
  • Một số triệu chứng có thể xảy ra như đau lưng, đau thắt bụng do có cơn co tử cung, cơn đau có thể khỏi tự nhiên hoặc uống thuốc giảm đau.
  • Một số chị em ra nhiều khí hư trong thời gian đầu do phản ứng của nội mạc tử cung, tuy nhiên đừng lo lắng vì nếu bạn không có nhiễm trùng ở nội mạc tử cung, hiện tượng này sẽ giảm dần. Có khoảng 2-5% rơi dụng cụ tử cung trong 3 tháng đầu sau đặt, nếu không phát hiện, nguy cơ có thai dễ xảy ra.
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