Nếu thường xuyên thức dậy với 4 triệu chứng này, hãy đi khám ngay vì có thể bạn đang gặp ung thư

Sức khỏe 24/05/2023 10:00

Ung thư có thể được nhận biết qua nhiều biểu hiện tuy nhiên có đến 4 triệu chứng vào buối sáng báo hiệu bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để kiểm tra.

Các triệu chứng ung thư thường mơ hồ và không rõ ràng, khiến bệnh khó chẩn đoán. Tuy nhiên, các y bác sõ đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện cảm giác đầu tiên vào buổi sáng có thể tiết lộ dấu hiệu bệnh.

Theo đó, những cảm giác đau nhức, ho, buồn nôn,... cũng là những dấu hiệu không thể xem thường vào buổi sáng nếu gặp phải. Nếu bạn có 4 biểu hiện dưới đây khi thức dậy, hãy đi khám bác sĩ ngay! 

Nhức đầu khi mới thức dậy 

Bác sĩ giải thích các khối u não gây ra những cơn đau đầu tồi tệ hơn vào buổi sáng. Theo nghiên cứu cho biết: “Khi bạn nằm trên giường qua đêm, dịch não tủy sẽ tích tụ trong não do khối u ngăn chặn sự lưu thông tự nhiên của dịch. Cơn đau đầu sau đó có xu hướng đỡ hơn theo thời gian trong ngày”.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology, 77% bệnh nhân ung thư não bị đau đầu do căng thẳng. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh lý giải, khi đó, người bệnh cảm giác đau ở cả hai bên đầu. Cơn đau có thể trầm trọng hơn ở bên có khối u.

Tuy nhiên, tiến sĩ Lee cũng khẳng định: “Cần nhấn mạnh là đa số bệnh nhân bị đau đầu sẽ không bị u não”. Dù vậy, khi có bất kỳ triệu chứng mới nào khiến bạn lo lắng, hãy đi khám hoặc nghe lời tư vấn của người có c huyên môn.

Các dấu hiệu nhận biết khác của khối u não bao gồm co giật, ốm yếu, thay đổi tính cách, buồn ngủ, mất trí nhớ, tê và yếu ở một bên cơ thể, khó nói và thay đổi thị lực. 

Nếu thường xuyên thức dậy với 4 triệu chứng này, hãy đi khám ngay vì có thể bạn đang gặp ung thư - Ảnh 1
Thức dậy và thường xuyên đi kèm các cơn đau đầu là dấu hiệu ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Giọng nói trở nên khàn vào sáng sớm 

Khàn tiếng và đau thắt cổ họng thường xuyên vào buổi sáng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi, đặc biệt là nếu triệu chứng này xảy ra khi thức dậy vào buổi sáng. Người bệnh có thể kèm theo triệu chứng tức ngực, khó thở, chóng mặt, cả người yếu ớt khó chịu như thiếu dưỡng khí.

Đau tức ngực khi vừa thức dậy 

Bên cạnh dấu hiệu trên, ung thư phổi cũng có một số dấu hiệu sớm mà ít người để tâm. Đầu tiên là đau hoặc áp lực tại khu vực ngực cũng có thể là một dấu hiệu của ung thư phổi. Điều này thường xảy ra khi khối u ảnh hưởng đến các mô và cơ quan lân cận. Nếu thường xuyên thức dậy và cảm giác vùng ngực đau và nhức liên hồi hãy đi khám bác sĩ ngay. 

Ngoài ra, tụt cân quá nhanh không lý do cũng là một dấu hiệu cần lưu ý, vì ung thư phổi có thể gây ra sự suy giảm về sức khỏe và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Thêm vào đó, sự thay đổi về giọng nói cũng có thể xảy ra khi khối u tác động đến dây thanh quản, làm thay đổi âm thanh và cách nói của người bệnh.

Nếu thường xuyên thức dậy với 4 triệu chứng này, hãy đi khám ngay vì có thể bạn đang gặp ung thư - Ảnh 2
Đau ngực vào sáng sớm cảnh báo ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn và chóng mặt vào sáng sớm 

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh giải thích, người bị ung thư giai đoạn cuối thường gặp cảm giác buồn nôn. Điều này có thể do điều trị bằng hóa trị hoặc xạ trị, sự tăng trưởng của khối ung thư, tắc nghẽn ruột... Thực tế, 7/10 người bị ung thư tiến triển cho biết, họ có cảm giác buồn nôn và nôn. Vì vậy, buồn nôn trở thành một dấu hiệu rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư.

Tuy nhiên, cảm giác buồn nôn cũng có thể là tác dụng phụ khi dùng thuốc, hoặc đây là triệu chứng của các bệnh khác không liên quan đến ung thư.

Nhưng buồn nôn vào buổi sáng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy căn bệnh ung thư đang diễn ra, đặc biệt là trường hợp ung thư vú. Theo Tổ chức Ung thư Vú Breast Cancer Now, các dấu hiệu cho thấy ung thư vú có thể đã di căn đến não gồm cảm giác buồn nôn và mệt mỏi, đặc biệt là khi thức dậy vào buổi sáng. 

Nếu thường xuyên thức dậy với 4 triệu chứng này, hãy đi khám ngay vì có thể bạn đang gặp ung thư - Ảnh 3
Thường xuyên buồn nôn vào buổi sáng là dấu hiệu ung thư - Ảnh minh họa: Internet
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