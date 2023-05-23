Tai nạn hi hữu khiến người phụ nữ nuốt 4 chiếc răng giả

Tin y tế 23/05/2023 11:22

Khi đang vội đỡ cháu nhỏ bị trượt ngã, người phụ nữ cũng đã nuốt thẳng 4 chiếc răng giả vào trong.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phương Liên, khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội thông tin trên Zing News cho biết đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (60 tuổi, quê Bắc Ninh) vì nuốt phải răng giả.

Bệnh nhân cho biết buổi sáng, trong khi đang đeo răng giả, cháu nhỏ của người phụ nữ này bị trượt ngã nên vội với tay ra đỡ, vô tình răng chưa kịp lắp khớp nên bị tuột, nuốt vào trong.

Sau 2 giờ đến cơ sở y tế trên, bệnh nhân được ê-kíp kỹ thuật khoa Nội soi tiêu hóa (A3D) tiến hành nội soi hút sạch sữa trong dạ dày, phát hiện thấy dị vật là 4 chiếc răng giả. Kích thước dị vật là 4x1 cm, đang nằm trong dạ dày. Dị vật đã được lấy ra an toàn và bệnh nhân có thể xuất viện ngay.

Tai nạn hi hữu khiến người phụ nữ nuốt 4 chiếc răng giả - Ảnh 1
Người phụ nữ nuốt răng giả. Ảnh: Zing

Theo bác sĩ Liên, hàng năm, khoa Nội soi tiêu hóa tiếp nhận 70-80 ca dị vật tiêu hóa bao gồm các ca dị vật là dụng cụ sinh hoạt như răng giả, vỏ thuốc, tai nghe Bluetooth, tăm, nút chai cho tới bã thức ăn như măng, hồng xiêm, hỗn hợp vón cục của nghệ, mật ong, tam thất.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ, đối với dị vật là răng giả, mặc dù kỹ thuật làm hàm giả tháo lắp hiện có nhiều phát triển, hạn chế được những rủi ro về chất liệu cho người sử dụng. Tuy nhiên, người đeo hàm răng giả cần chú ý để tránh những tai nạn răng rơi vào đường thở hoặc đường tiêu hóa. Cụ thể, hạn chế ăn nhai các loại thực phẩm dẻo, độ bám dính cao; mỗi khi lắp cần tập trung làm theo đúng hướng dẫn, tránh vừa lắp răng vừa mải làm việc khác; khi vệ sinh răng miệng hoặc trước khi ngủ cần tháo ra khỏi miệng.

Tai nạn hi hữu khiến người phụ nữ nuốt 4 chiếc răng giả - Ảnh 2
Bác sĩ nhắc nhở cần cẩn trọng. Ảnh: Báo Phụ Nữ 

Sau một thời gian, nếu nền hàm bị nong rộng, tiêu xương hàm làm nướu teo lại gây lệch lạc trong khi ăn nhai cần đến cơ sở nha khoa để làm hàm tháo lắp mới. Nếu lỡ nuốt phải răng giả, bệnh nhân cần đến bệnh viện nội soi lấy dị vật càng sớm càng tốt khi chưa quá 6 tiếng. Còn nếu quá thời gian này, nhiều khả năng răng giả đã đi xuống ruột, lúc đó cần chụp chiếu để xác định vị trí của dị vật và phẫu thuật xử lý, tránh để tắc ruột.

Ngoài ra, lúc ngủ cũng nên tháo bỏ răng giả để tránh răng giả vô tình rớt ra mà lọt vào đường thở hay đường ăn thì lại càng nguy hiểm.

Khi phát hiện mắc phải dị vật, nhất là răng giả, người bệnh cần đến khám và can thiệp ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa, không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc điều trị mẹo theo dân gian rất nguy hiểm và làm bệnh phức tạp thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

3 bệnh nhân ngộ độc botulinum liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc

3 bệnh nhân ngộ độc botulinum liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc

Sử dụng thuốc giải độc sớm thì chỉ 48 đến 72 tiếng là có khả năng thoát ra khỏi tình trạng bị liệt, không phải thở máy.

Xem thêm
Từ khóa:   nuốt răng giả dị vật trong ruột phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg