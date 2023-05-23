Bệnh nhân cho biết buổi sáng, trong khi đang đeo răng giả, cháu nhỏ của người phụ nữ này bị trượt ngã nên vội với tay ra đỡ, vô tình răng chưa kịp lắp khớp nên bị tuột, nuốt vào trong.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phương Liên, khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội thông tin trên Zing News cho biết đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (60 tuổi, quê Bắc Ninh) vì nuốt phải răng giả.

Theo bác sĩ Liên, hàng năm, khoa Nội soi tiêu hóa tiếp nhận 70-80 ca dị vật tiêu hóa bao gồm các ca dị vật là dụng cụ sinh hoạt như răng giả, vỏ thuốc, tai nghe Bluetooth, tăm, nút chai cho tới bã thức ăn như măng, hồng xiêm, hỗn hợp vón cục của nghệ, mật ong, tam thất.

Sau 2 giờ đến cơ sở y tế trên, bệnh nhân được ê-kíp kỹ thuật khoa Nội soi tiêu hóa (A3D) tiến hành nội soi hút sạch sữa trong dạ dày, phát hiện thấy dị vật là 4 chiếc răng giả. Kích thước dị vật là 4x1 cm, đang nằm trong dạ dày. Dị vật đã được lấy ra an toàn và bệnh nhân có thể xuất viện ngay.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ, đối với dị vật là răng giả, mặc dù kỹ thuật làm hàm giả tháo lắp hiện có nhiều phát triển, hạn chế được những rủi ro về chất liệu cho người sử dụng. Tuy nhiên, người đeo hàm răng giả cần chú ý để tránh những tai nạn răng rơi vào đường thở hoặc đường tiêu hóa. Cụ thể, hạn chế ăn nhai các loại thực phẩm dẻo, độ bám dính cao; mỗi khi lắp cần tập trung làm theo đúng hướng dẫn, tránh vừa lắp răng vừa mải làm việc khác; khi vệ sinh răng miệng hoặc trước khi ngủ cần tháo ra khỏi miệng.

Bác sĩ nhắc nhở cần cẩn trọng. Ảnh: Báo Phụ Nữ

Sau một thời gian, nếu nền hàm bị nong rộng, tiêu xương hàm làm nướu teo lại gây lệch lạc trong khi ăn nhai cần đến cơ sở nha khoa để làm hàm tháo lắp mới. Nếu lỡ nuốt phải răng giả, bệnh nhân cần đến bệnh viện nội soi lấy dị vật càng sớm càng tốt khi chưa quá 6 tiếng. Còn nếu quá thời gian này, nhiều khả năng răng giả đã đi xuống ruột, lúc đó cần chụp chiếu để xác định vị trí của dị vật và phẫu thuật xử lý, tránh để tắc ruột.

Ngoài ra, lúc ngủ cũng nên tháo bỏ răng giả để tránh răng giả vô tình rớt ra mà lọt vào đường thở hay đường ăn thì lại càng nguy hiểm.

Khi phát hiện mắc phải dị vật, nhất là răng giả, người bệnh cần đến khám và can thiệp ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa, không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc điều trị mẹo theo dân gian rất nguy hiểm và làm bệnh phức tạp thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe.