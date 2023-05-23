Nguyên nhân vụ 76 trẻ em ngộ độc do ăn sữa chua: Tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh

Tin y tế 23/05/2023 06:11

Đã có kết luận nguyên nhân vụ 76 trẻ mầm non ở huyện Đô Lương bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường.

Theo ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thông tin trên Một thế giới Online cho hay, 76 học sinh Trường mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu là do nhiễm vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng).

Theo VietNamPlus trước đó, ngày 9/5, gần 300 học sinh thuộc Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, ăn bữa trưa tại trường có các món ăn là trứng cút kho thịt lợn, rau muống xào, canh bí đỏ.

Sau đó, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các em học sinh tiếp tục ăn sữa chua do các cô trong trường tự chế biến.

Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, 76 cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa.

Nhà trường và gia đình đã đưa 55 cháu vào Bệnh viện huyện cấp cứu và 21 cháu gửi đến Trạm Y tế xã theo dõi.

Đến sáng 10.5, sau khi được cấp cứu, chăm sóc tại bệnh viện và trạm y tế, 76 cháu bị ngộ độc thực phẩm ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà.

Nguyên nhân vụ 76 trẻ em ngộ độc do ăn sữa chua: Tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh - Ảnh 1

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An lưu mẫu sữa chua mà các cháu bị ngộ độc ăn vào chiều 9.5 - Ảnh: Một thế giới Online

Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã lấy 10 mẫu gồm sữa chua trong bữa xế, thức ăn trong bữa chính ngày 9.5 ở Trường mầm non xã Thuận Sơn gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để xét nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm 10 mẫu phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng) có trong món sữa chua lên men do các cô ở Trường mầm non Thuận Sơn tự làm.

Nguyên nhân vụ 76 trẻ em ngộ độc do ăn sữa chua: Tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh - Ảnh 2
Thăm khám các bệnh nhân. Ảnh: VietNamPlus

Tụ cầu vàng là một trong những loại vi khuẩn tụ cầu gây nhiều bệnh nhiễm khuẩn cho cộng đồng, trong đó có một số bệnh rất nặng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An kiến nghị Trung tâm Y tế huyện Đô Lương tham mưu UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường mầm non Thuận Sơn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

 

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