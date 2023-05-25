Thành công cứu sống bệnh nhân có hai vết thương nguy kịch ngay tim ở Bến Tre

Sức khỏe 25/05/2023 13:51

Vào ngày 24/5 bệnh nhân nhập viện với tình trạng nật vã, bứt rứt, mạch nhanh, huyết áp thấp chỉ còn 70/40 và có hai vết thương vùng trước tim.

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnam Plus, vào sáng 25/5, bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Khắc Trí, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, Bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ, cấp cứu phẫu thuật kịp thời, cứu sống trường hợp bị vết thương tim nguy kịch.

Theo bác sỹ Nguyễn Khắc Trí, anh T.V.D ( sinh năm 1989, địa chỉ ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện lúc 8h50 ngày 24/5 trong tình trạng vật vã, bứt rứt, mạch nhanh, huyết áp thấp chỉ còn 70/40 và có hai vết thương vùng trước tim.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, siêu âm tim khẩn, chụp X-quang ngực khẩn tại giường. Ngay sau đó, với sự điều phối của lãnh đạo, bệnh viện huy động bác sĩ các Khoa Cấp cứu, Phẫu thuật gây mê hồi sức, Hồi sức chống độc, Xét nghiệm nhanh chóng đưa anh D đến phòng phẫu thuật mở ngực khâu vết thương tim, cứu sống anh D trong thời gian nhanh nhất. 

Thành công cứu sống bệnh nhân có hai vết thương nguy kịch ngay tim ở Bến Tre - Ảnh 1
Bác sĩ đưa anh D. đến phòng phẫu thuật và cứu sống anh nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin ghi nhận từ báo Tin Tức thông tấn Việt Nam, với sự chẩn đoán chính xác, tổ chức phối hợp chuyên nghiệp, nhịp nhàng, nhanh chóng, sau hơn 40 phút nhập viện, vết thương của anh D được xử lý thành công. Anh đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Theo Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt đã cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, trong đó có trường hợp bị vết thương tim, nhồi máu cơ tim, chuyển can thiệp mạch vành… Đặc biệt, các bác sĩ của Bệnh viện đã cứu sống hơn 10 ca bị vết thương tim nhờ quy trình báo động đỏ nội viện.

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