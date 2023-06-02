Bé 2 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Sức khỏe 02/06/2023 16:28

Vào ngày 2/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, một em bé 2 tuổi vừa tử vong do mắc bệnh vi khuẩn ''ăn thịt người''

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, người tử vong là cháu V.T.Y.N. (2 tuổi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), bé N xuất hiện các triệu chứng sốt kèm tiêu chảy, ở nhà chưa điều trị.

Đến ngày 28/5, N. được người thân đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, N. bị suy hô hấp độ 2, viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng huyết, tiêu chảy cấp không mất nước; Chưa loại trừ viêm não màng não, theo dõi u não.

Ngày 29/5, bé N. chuyển nặng với chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan; Viêm phổi nặng, viêm mủ màng phổi phải, rối loạn đông máu nhẹ.

Đến 17h20 ngày 30/5, bé N. tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. 

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Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore - Ảnh: VTC News 

Theo thông tin từ VTC News, số liệu thống kê của CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp tử vong vì Whitmore đầu tiên từ đầu năm tới nay.

Bệnh vi khuẩn "ăn thịt người” (tên khoa học Whitmore) là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện và điều trị kịp thời do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác.

Bệnh Whitmore (còn gọi là melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm có tên Burkholderia pseudomallei gây nên. Bệnh do bác sĩ Afred Whitmore mô tả năm 1912 tại Miến Điện, từ đó lấy tên Whitmore. Vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất đặc biệt là bùn đất, lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất là vào mùa mưa.

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