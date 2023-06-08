TP.HCM bổ sung vitamin A liều cao cho khoảng 280.000 trẻ từ 6-35 tháng tuổi

Sức khỏe 08/06/2023 14:52

Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi tại TP.HCM nhận về khoảng 280.000 trẻ.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 8/6, rất đông cha mẹ đưa con nhỏ tới Trạm Y tế (TYT) phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM để được uống vitamin A liều cao đợt 1-2023..

Chị Võ Thị Thanh Hương (32 tuổi) chia sẻ con trai hiện đang ba tuổi. Theo định kỳ, mỗi năm hai lần chị Hương đưa con tới TYT để được uống vitamin A vào đầu tháng 6 và đầu tháng 12. Tuy nhiên vào đầu tháng 6/2023, khi nghe vitamin A chưa có nên tôi hơi lo, giờ đã có thuốc nên chị đưa con tới uống. 

BS Lương Viễn Tú, Phó Trưởng phòng Y tế quận 11, TP.HCM, cho biết quận có gần 4.900 trẻ từ 6-35 tháng tuổi nằm trong diện uống vitamin A đợt này. Ngoài ra, gần 8.600 trẻ từ 6-59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A.

BS Viễn Tú cho biết thêm, các TYT của quận tham mưu UBND phường chỉ đạo ban, ngành phối hợp truyền thông và thông tin đến từng gia đình có trẻ trong lứa tuổi uống vitamin A để phụ huynh biết. Do vậy, người dân đưa trẻ tới các TYT uống vitamin A rất đôn. 

Theo BS Võ Bút Thông, Trưởng Phòng y tế quận 12, TP.HCM, nhằm tạo điều kiện cho trẻ uống vitamin A đầy đủ, ngoài hai ngày 8 và 9/6 theo lịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, các TYT của quận còn kéo dài thêm 4-5 ngày và tổ chức uống ngoài giờ hành chính từ 17-20 giờ.

TP.HCM bổ sung vitamin A liều cao cho khoảng 280.000 trẻ từ 6-35 tháng tuổi - Ảnh 1
Nhân viên y tế huyện Hóc Môn, TP.HCM cho trẻ uống vitamin A  - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Vietnam Plus, trước khi có chỉ định uống Vitamin A, trẻ sẽ được khám sàng lọc, trong đó đảm bảo đúng đối tượng, phân loại nhóm tuổi.

Những trẻ đang đau bụng, sốt cao (>38,5 độ C), trẻ đang bị bệnh mạn tính (tâm thần suy thận, tim, gan, hen phế quản), trẻ có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc… sẽ chống chỉ định bổ sung Vitamin A.

Đặc biệt, bác sỹ Oanh lưu ý, phụ huynh chỉ cho trẻ uống Vitamin A một lần trong Chiến dịch này bởi trẻ có nguy cơ bị ngộ độc nếu bổ sung quá liều.

Liều dùng Vitamin A cho trẻ theo khuyến cáo như sau: Trẻ từ 6-11 tháng tuổi uống 1 viên hàm lượng 100.000 IU/lần. Trẻ từ 12-35 tháng tuổi uống 1 viên hàm lượng 200.000 IU/lần. Riêng trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc sởi, cần cho trẻ uống Vitamin A theo Quyết định 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế.

TP.HCM bổ sung vitamin A liều cao cho khoảng 280.000 trẻ từ 6-35 tháng tuổi - Ảnh 2
Trẻ em từ 6 - 35 tháng tuổi được uống Vitamin A - Ảnh: Vietnam Plus 

Bác sỹ Phạm Ngọc Oanh cũng cho biết thêm, trong chiến dịch lần này, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tập trung bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ và tạm ngưng việc bổ sung Vitamin A cho bà mẹ sau sinh đến khi có hướng dẫn mới.

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Từ khóa:   trẻ uống vitamin A y tế trẻ nhỏ

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